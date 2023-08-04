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4 августа, 05:18

В России предложили обязать сокращать рабочий день во время жары

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил сокращать рабочий день в жару

Вице-спикер Государственной думы и член фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о сокращении рабочего времени россиян из-за жаркой погоды. Об этом сообщает RТ.

"Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену) при температуре воздуха +28,5 °C на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа", — говорится в предложении.

Стало известно, сколько россиян готовы поступиться зарплатой ради короткого рабочего дня в жару

Стало известно, сколько россиян готовы поступиться зарплатой ради короткого рабочего дня в жару

Как отметил вице-спикер, такие нововведения помогут улучшить условия труда, а также защитить права и интересы работников. Сейчас Роспотребнадзор рекомендует сокращать работу на час при температуре +28,5 °C, на два часа — при +29 °C и на четыре — при +30,5 °C.

Ранее Лайф писал, что многие россияне хоть раз задумывались, можно ли отказаться от времени обеда, чтобы уйти с работы раньше. Свои комментарии дала юрист Ольга Плешанова. По словам эксперта, работодатель обязан давать сотрудникам время на обед, а перерыв необходим человеку для сохранения здоровья и тонуса.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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