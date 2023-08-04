В России предложили обязать сокращать рабочий день во время жары

Вице-спикер Государственной думы и член фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о сокращении рабочего времени россиян из-за жаркой погоды. Об этом сообщает RТ.

"Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену) при температуре воздуха +28,5 °C на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа", — говорится в предложении.

Как отметил вице-спикер, такие нововведения помогут улучшить условия труда, а также защитить права и интересы работников. Сейчас Роспотребнадзор рекомендует сокращать работу на час при температуре +28,5 °C, на два часа — при +29 °C и на четыре — при +30,5 °C.