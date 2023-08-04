Россиянам объяснили, почему спасаться от жары холодным пивом опасно
Нарколог Холдин: Опьянение от пива в жару легко перепутать с тепловым ударом
Пытаться спастись от жары употреблением холодных алкогольных напитков, в том числе пива, не выход. Есть риск получить проблемы со здоровьем. О том, почему стоит отказаться от спиртного и чем спасаться в 30-градусную жару, рассказал в беседе с Лайфом главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
"При употреблении спиртного в такую погоду опьянение наступает быстрее даже от небольших доз выпитого. Алкогольная интоксикация становится более выраженной, и организм интенсивнее теряет влагу. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара", — объяснил нарколог.
В таких условиях трудно отличить перегрев от опьянения, человек не принимает меры и не получает необходимую помощь. Кроме того, обезвоживание опасно повышенным риском образования тромбов. Поэтому в жару лучше пить прохладную минералку. Она компенсирует дефицит воды и солей, которые испаряются и выводятся из организма с потом.
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Напомним, Москву уже сегодня накроет по-настоящему летняя погода. 4 и 5 августа ожидается 32-градусная жара, а в выходные — с 5 по 7 августа — столбики термометров покажут 32–34 °С. В связи с этим в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Также сильная жара до 43 градусов ожидается 5 и 6 августа на юге России.
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