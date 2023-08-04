Россиянам объяснили, почему спасаться от жары холодным пивом опасно

Пытаться спастись от жары употреблением холодных алкогольных напитков, в том числе пива, не выход. Есть риск получить проблемы со здоровьем. О том, почему стоит отказаться от спиртного и чем спасаться в 30-градусную жару, рассказал в беседе с Лайфом главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"При употреблении спиртного в такую погоду опьянение наступает быстрее даже от небольших доз выпитого. Алкогольная интоксикация становится более выраженной, и организм интенсивнее теряет влагу. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара", — объяснил нарколог.