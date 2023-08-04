Международный день пива, День одиноких работающих женщин, Марьин день: праздники и приметы 4 августа Сегодня, 4 августа 2023 года, так совпало, что отмечается день сразу двух популярных алкогольных напитков, обладающих давней историей. Также этот день посвящён сильным женщинам, которые идут одни по жизни. 3 августа, 21:01 4 августа отмечается Международный день пива. Фото © Freepik

Международный день пива

Сегодня, 4 августа, в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день пива. Вот несколько фактов о нём: международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно в первую пятницу августа;

в 2023 году выпадет на 4 августа;

идея праздника — объединять людей из разных стран, а также призывать собираться с друзьями.

Основателем Международного дня пива считается американец, владелец бара Джесси Авшаломов. Он предложил отмечать такой день в августе, когда погода ещё позволяет посидеть за столиком на улице, а другие пивные праздники далеко. Идею быстро подхватили в стране, а затем и за рубежом. Появившись в 2007 году, праздник уже через пять лет стал международным.

Пиво — очень древний напиток. Сейчас его получают спиртовым брожением солодового сусла, чаще всего на основе ячменя с помощью пивных дрожжей. Как правило, для этого используют хмель. Пиво распространено во многих странах, разделяется на тысячи сортов, вкус у которых может отличаться разительно. Интересно, что на Руси слово "пиво" изначально подразумевало вообще любой напиток (от слова "пити", то есть "пить"). Считается, что за слабоалкогольным оно закрепилось только к XIV веку. История самого же пива насчитывает много тысяч лет. Так, раскопки в израильской пещере Ракефет показали, что люди там производили этот напиток ещё в XI тысячелетии до н.э. Делали его из ячменя и пшеницы ещё до того, как из них стали печь хлеб.

Впрочем, нужно помнить, что этот древний напиток прежде всего алкогольный. Врачи предупреждают, что он способен нарушить работу мозга, снизить работоспособность. Лучше пивом не злоупотреблять.

День рождения шампанского

4 августа — День рождения шампанского. Фото © Freepik / cookie-studio

Удивительно, но в 2023 году так совпало, что 4 августа в России и других странах можно отмечать ещё один "алкогольный" праздник — День рождения шампанского. Что известно об этом событии: считается, что именно 4 августа этот напиток изобрели во французском аббатстве;

в эту дату и отмечают день рождения шампанского, она фиксированная;

праздник международный, неофициальный;

появление напитка относят к концу XVII века.

По легенде, шампанское создал монах-бенедиктианец Пьер Периньон. В конце XVII века, попробовав напиток, он якобы произнёс: "Идите сюда быстрее, на вкус — как звёзды!" Однако есть мнение, что на самом деле изобретатели шампанского — английские торговцы того же века. Это уже они завезли игристое во Францию, где оценили его вкус. На заре своего существования этот напиток могла себе позволить только элита. Одна бутылка стоила как годовой заработок простого человека. Впрочем, и сейчас есть такие.

В Россию шампанское завезли при императрице Елизавете Петровне. Тут оно тоже пришлось по вкусу, и к концу XIX века по объёмам его потребления Россию опережала только Франция. Интересно, что при царе шампанское было атрибутом жизни элиты, а в СССР его "скинули с пьедестала". Уже в конце сороковых годов с конвейера сошли первые массовые партии игристого и оценить его появилась возможность у простых рабочих. Правда, для этого пришлось изменить технологию. Традиционная очень долгая, потому что вторичное брожение происходит прямо в бутылке. Промышленность же внедрила ускоренную шампанизацию в непрерывном потоке, благодаря чему сейчас у нас в магазинах такой выбор недорогого шампанского, а оно стало символом празднования Нового года. И да, в этом случае тоже нужно помнить, что любой алкоголь вреден для здоровья. Шампанским тоже лучше не злоупотреблять.

День одиноких работающих женщин

4 августа — День одиноких работающих женщин. Фото © Freepik

4 августа в России отмечается необычный праздник — День одиноких работающих женщин. Вот что это за событие: международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 4 августа, дата не смещается;

придуман в 2006 году американской активисткой Барбарой Пейн;

одиноким работающим женщинам предлагается посвятить этот день себе.

Идея Дня одиноких работающих женщин в том, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть их вклад в общество, а с другой — обратить внимание на их проблемы. В наше время женщина уже вполне может жить одна, хорошо зарабатывать, причём нередко лучше, чем многие мужчины. Женщина может сосредоточиться на карьере, распоряжаться своим временем, заниматься личностным развитием.

Признавая такие положительные стороны, психологи призывают одиноких работающих женщин не ставить крест на личной жизни. Не отказываться от свиданий, общения с мужчинами, которые проявляют интерес. Но вместе с тем важно слышать себя, не обманываться, если человек не нравится.

Ещё одна цель сегодняшнего дня — борьба с сингилизмом. Это слово означает дискриминацию одиноких людей, их стигматизацию. Например, свободное от работы время одиноких ценится начальством меньше, чем замужних. И таких проблем немало.

День спелеолога

4 августа отмечается День спелеолога. Фото © ТАСС / EPA / Matthias Balk

4 августа 2023 года в России отмечается День спелеолога — праздник представителей редкой и интересной профессии. Рассказываем о нём: праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно 4 августа, дата не смещается;

празднуется в профессиональных коллективах и среди студентов-спелеологов.

Спелеолог — это геолог, который занимается изучением пещер. Так как сейчас уже немало и искусственных подземелий, есть ещё спелестологи, которые отдельно такими и занимаются. В таких специалистах нуждаются научные, геологические и строительные организации. В России есть несколько вузов, которые готовят дипломированных спелеологов, например МГУ и Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе. А также немало спелеологов-любителей, которые изучают пещеры в качестве хобби в компании с единомышленниками.

Спелеолог должен обладать целым рядом качеств, чтобы успешно работать по своей специальности. Прежде всего не бояться замкнутых пространств и темноты. Также потребуется физическая выносливость и отличная спортивная подготовка, так как в пещерах может потребоваться как карабкаться наверх, так и ползти в узком проходе. Ещё нужна устойчивая психика, чтобы приступ страха не накрыл посреди пещеры, готовность к экстремальным условиям работы, аналитический ум. Многие неудобства компенсируются красотами, которые предстают перед спелеологами в пещерах. Некоторые из этих специалистов добираются туда, куда ещё не ступала нога человека.

Именинники 3 августа

4 августа именины у российского актёра Алексея Макарова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 4 августа, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Алексей;

Зина;

Корней;

Михаил;

Мария. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Приметы 3 августа

Марьин день

Православная церковь 4 августа чтит память святой Марии Магдалины. Согласно Евангелию, она была одержима демонами, но её излечил Иисус Христос. Мария стала его последовательницей, вместе с другими жёнами-мироносицами проявляла заботу о нём, единственная не оставила Христа, когда он был взят под стражу, стояла у креста во время распятия. Затем она стала первой свидетельницей Воскресения Христа. Именно она сообщила чудесную весть апостолам.

В народе эту дату называли Марьин день, или день Марии Ягодницы. Девушки молились о сохранении своей красоты, о женском счастье и здоровье. Был обряд умывания росой: люди верили, что та в Марьин день обладает особой силой. Ещё у Марии просили благоприятной погоды, чтобы работы в поле проходили легче. Заниматься стиркой было нельзя, чтобы не смыть семейное благополучие. Также считалось неподходящим в этот день заниматься денежными делами.

Погодные приметы на Марьин день

Пауки в дому появились — к дождю.

Дождь с грозой — урожай зерновых будет богатым.

Много слизней — к проливным дождям.

Обильная роса — лён не уродится.

Авторы Вадим Андреев