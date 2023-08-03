Пиво на все случаи жизни: День пива – 2023 в России Россияне каждый год выпивают по несколько миллиардов литров этого пенного напитка. Догадались, о чём мы? Конечно, о пиве. У него, оказывается, есть свой праздник, который ежегодно отмечается в первую пятницу августа. Всё о праздновании Дня пива читайте на Лайфе. 3 августа, 17:00 Когда появился праздник Международный день пива и как его отметить? Кадр из кинофильма "Не может быть!" (1975) © "Мосфильм"

Раз в год наступает дата, когда повод выпить — это выпить. Не понимаете, о чём мы? На самом деле мы тоже узнали об этом не так давно, ведь кто бы мог подумать, что у пива есть свой день! Да, каждый год этот горячо любимый многими алкогольный напиток празднует свой день, ну и его поклонники в стороне не остаются и как следует поздравляют своего "компаньона" с праздником за кружечкой прохладительного.

Что за праздник День пива?

День пива — праздник, который отмечают во всём мире в первую пятницу августа, то есть какого-то конкретного числа нет, дата плавающая.



Международный день пива (International Beer Day) появился совсем недавно, хотя сам напиток имеет тысячелетнюю историю.



Давайте вкратце узнаем, когда и как зародился этот необычный праздник. 5 августа 2007 года владелец одного из баров Калифорнии Джесс Авшаломов устроил праздник пива в г. Санта-Круз. Начало августа было выбрано в связи с хорошей летней погодой и удалённостью от остальных фестивалей пива в других странах. Со временем событие приобрело всемирную известность и "поселилось" во многих странах. В первые годы его отмечали строго 5 августа, затем сместили на первую пятницу августа.

Губит людей не пиво (песня из кинофильма "Не может быть"). Видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Откуда пришло пиво в Россию: история любимого напитка народа

Пивоварение на Руси имеет древние корни, хотя точная дата его появления остаётся неизвестной. Монастырские летописцы, к сожалению, не оставили нам подробностей о процессе производства пива на Руси, но сам термин "пиво" использовался в тех временах. Однако нам неизвестно, соответствовало ли это пиво нашему представлению о нём. Возможно, тогда под этим термином понимали квас, пряный хмельной мёд или другие алкогольные и безалкогольные напитки. Некоторые исследователи даже предполагают, что на Руси термин "пиво" мог обозначать просто "напиток", и истоки современного пива следует искать в других названиях, например, в квасе творёном. После принятия христианства пиво стало религиозным напитком и варилось во время церковных празднований. У пивоваров даже был свой покровитель — Николай Чудотворец. В честь его памятного дня, который приходится на 6 декабря по старому стилю, вся деревня собиралась варить огромные котлы пива, а празднование продолжалось три дня. В 1721 году Русь стала империей, и вскоре после этого, в 1715 году, был издан указ о пиве. Пётр I привёз из Европы лучших пивоваров и солодовщиков, построил огромный завод во Львове, Украина, и начал новую эпоху в пивоварении. Однако во время Первой мировой войны все производящие алкоголь заводы были закрыты, и пивоваренная отрасль серьёзно пострадала. После прихода советской власти заводы начали постепенно восстанавливаться, и к 1930-м годам пиво вновь стало доступным.

Очередь в пивную в СССР. Фото © Адамович Николай, Куртов Иван / Фотохроника ТАСС

Самый интересный период в развитии современного пивоварения в России наступил после распада Советского Союза. В начале 1990-х годов отрасль пережила некоторый спад, но уже в 1992 году в Россию стали приходить иностранные инвесторы. В том же году скандинавская компания приобрела контрольный пакет акций Балтики, и после нескольких переформирований компания перешла во владение Carlsberg Group. В это время завод получил своё современное название и начал выпуск пива "Балтика" и других сортов пива.

Сегодня в России успешно работает более 500 пивоварен, включая как крупные заводы, так и небольшие пивоварни, а также рестораны, где изготавливают собственное пиво. Количество пивоварен продолжает расти, и скоро мы сможем говорить о более 1000 пивоварнях разного масштаба.

Подробнее о том, когда и как появилось пиво в России, читайте в нашем материале.

Пивные места и страны

Многие страны имеют довольно специфичную славу, их зачастую называют "пивными". Разумеется, вы слышали о таких, та же Германия. Пивовары этой страны известны по всему миру. Потому именно здесь ежегодно проходит главный пивной фестиваль в мире — здесь буквально всё шепчет: "Попробуй наше пиво, тебе понравится". Как и у любой уважающей себя пивной страны, у Германии есть собственные сорта, заслуживающие внимания туристов: "Пильзнер", "Альтбир", "Кёльш", "Бок-бир" и много других. Словом, оказавшись тут, вы точно будете удовлетворены качеством и разнообразием местного пива. Как тут не упомянуть и немецкий Октоберфест, который привлекает каждый год около шести миллионов посетителей, выпивающих около семи миллионов литров пива и съедающих 500 тысяч жареных кур. Интересно, что практически все традиции пивного фестиваля остались неизменными с самого момента его возникновения — а ведь недавно праздник отметил своё 200-летие. Основной конкурент Октоберфеста — штутгартский Фольксфест. Это в первую очередь праздник сбора урожая, больше ориентированный на семейное времяпровождение. Хотя пиву должное отдаётся в полной мере: по городским улицам проходит парад — толпа в ярких костюмах и наряженные повозки с пивными бочками, затем многочисленные гости фестиваля могут вдоволь угощаться разнообразными сортами пива и сытными немецкими закусками. Этот праздник тоже проводится в конце сентября – начале октября.

Просто оцените размах — в одном из шатров Октоберфеста. Мюнхен, 2013 год. Фото © Bayreuth2009 / wikipedia.org

Но не только Германия славится своими напитками из хмеля. В Великобритании тоже просто огромное количество пивных пабов, где в каждом по несколько десятков кранов с разными сортами напитка. Не знаете, какой выбрать? Попросите бармена дать вам попробовать, он с радостью нальёт чуть-чуть, чтобы вы точно не прогадали с выбором. Ну и, естественно, Ирландия — родина знаменитого "Гиннесса". Это тот сорт, который нужно попробовать самым первым! Особо любознательным также советуем посетить музей Guinness, где расскажут об истории создания культового пива и, разумеется, дадут его продегустировать.

Вред и польза пива

Разумеется, как и любой спиртосодержащий напиток, пиво абсолютно противопоказано лицам младше 18 лет, страдающим хроническими заболеваниями и принимающим препараты, несовместимые с алкоголем. Но что может быть полезного в этом, на первый взгляд, очевидно вредном напитке?

Учёные-медики из японского Национального института радиологии уже давно нашли в хмеле ксантохумол — флавоноид, подавляющий действие канцерогенов. Из чего японцы сделали вывод, что пиво в какой-то степени защищает человека от раковых заболеваний. Тот же ксантохумол оберегает мозг от возрастных дегенеративных изменений.

Никакой другой напиток не способен так быстро выводить из организма соединения алюминия. Можно сказать, что употребление пива показано при отравлениях этим веществом.

Согласно исследованиям американских учёных, граждане, умеренно употребляющие пиво, на 41% реже страдают от камней в почках.

По содержанию фосфора, железа, магния, меди, калия и цинка пиво не отличается от апельсинового сока. Что касается витаминов, в пенном напитке много В1 и В2, причём в форме, лёгкой для усвоения. Чтобы обеспечить 50% дневной нормы этих витаминов, нужно выпить литр пива. Тот же объём пополнит запас витамина С на 70%. Вот тут-то и начинаются сложности. Норма-то не больше 300 граммов, причём не каждый день. А в таком случае витаминов получается не так уж и много.

Триста граммов пива позволяют пополнить дневной запас только никотиновой и фолиевой кислот.

Как и в любом другом напитке, в употреблении пива важна мера. Чрезмерное употребление пенного вредит вашему здоровью. Но сколько же тогда можно выпивать пива, особенно это касается летнего периода, когда в жару так хочется чего-то прохладного?

Как пить пиво летом, чтобы не навредить себе

Как пить пиво в жару, чтобы не только избавиться от жажды, но и не сделать организму еще хуже.



Эксперты советуют пить пиво в жаркое время только после предварительного восполнения дефицита жидкости. Возможно выпить 350-500 мл пива крепостью 3-6%. Количество выпитой воды должно примерно на треть превышать количество выпитого пива, то есть на 500 мл пива — 750 мл воды. А вообще восполнять водно-солевые потери организма в жаркую погоду лучше слабоминерализованной или чистой водой.

Пивоварение как искусство: как пиво стало одним из самых популярных напитков

Пиво – это один из самых популярных алкогольных напитков, который люди употребляют со времени его изобретения. Почему пиво так популярно? Существует несколько причин, объясняющих это явление.

Вкус . Один из главных факторов, который делает пиво таким популярным, это его вкус. Разнообразие оттенков и ароматов пива позволяет каждому человеку выбрать вариант, который ему больше всего нравится.

. Один из главных факторов, который делает пиво таким популярным, это его вкус. Разнообразие оттенков и ароматов пива позволяет каждому человеку выбрать вариант, который ему больше всего нравится. Цена . В сравнении с другими алкогольными напитками, пиво обычно продается по более низкой цене. Это делает его доступным для всех слоев населения.

. В сравнении с другими алкогольными напитками, пиво обычно продается по более низкой цене. Это делает его доступным для всех слоев населения. Общение . Пиво – это напиток, который часто пьют в компании друзей или коллег. Его употребление способствует общению и созданию приятной атмосферы.

. Пиво – это напиток, который часто пьют в компании друзей или коллег. Его употребление способствует общению и созданию приятной атмосферы. Культура. В различных странах мира пиво играет важную культурную роль и связано с национальными традициями и обычаями.

Кроме того, существуют медицинские и другие полезные свойства пива, например, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и болей в суставах. Несмотря на это, пиво – это алкогольный напиток, и употребление его следует контролировать.

Самое крепкое в мире пиво

Пивовары шотландской компании «Brewmeister» в 2013 году выпустили самое крепкое в мире пиво – «Snake Venom». Содержание спирта в нём – 67.5% об. Любители запивать водку пивом в недоумении: по сравнению с «Snake Venom» водка кажется слабоалкогольным напитком. Говорят, всего 2-3 бутылочки способны уложить под стол целую компанию. «Змеиный яд», именно так переводится «Snake Venom», разливают в бутылки ёмкостью 0.275 л. Производители рекомендуют употреблять этот алкоголь с друзьями и маленькими порциями. К каждой бутылке прикреплена жёлтая этикетка, на которой написано предостережение: не выпивать более 350 мл за вечер. Найти крепкое пиво от шотландцев в России очень трудно даже через интернет. Спрос так велик, а технология так сложна, что его не успевают выпускать, чтобы выполнить заказы всех желающих. Цена одной бутылочки – около 80$ без учета доставки.

Как будут проводить день пива в России

В этот день организуются различные тематические вечеринки, викторины, игры и экскурсии, которые привлекают как истинных ценителей пива, так и тех, кто просто хочет провести время весело и незабываемо. Одним из самых популярных мероприятий в этот день являются дегустации, которые проводятся на заводах, частных пивоварнях и в барах. Участники имеют возможность попробовать различные сорта пива, насладиться его ароматом и оттенками вкуса. Кроме того, на таких дегустациях можно узнать интересные факты о процессе производства пива и истории его развития.



Для тех, кто любит соревноваться и испытывать свои навыки, организаторы праздника придумали разнообразные конкурсы. Некоторые из них включают пить пиво на время или угадывать сорт напитка по его вкусу. А если вы творческий человек, то можете придумать лучший наряд для бутылки пива и показать свою фантазию.



Одной из самых забавных и популярных игр, которая стала неотъемлемой частью празднования Международного дня пива, является Beer Pong. По правилам этой игры, участники бросают шарики, стремясь попасть в стоящую на другом конце стола кружку с пивом. Это прекрасный способ провести время в компании друзей, соревнуясь и смеясь.



Каждый год локальные организаторы стараются придумать что-то новое, чтобы сделать празднование Международного дня пива еще более интересным и увлекательным. Новые конкурсы, игры и традиции делают этот день особенным и запоминающимся для всех участников.



Например, с 12 по 19 августа в Чебоксарах будет проходить фестиваль пива "Зеленое золото России". Мероприятие рассчитано на посетителей 18+, место проведения – территория чебоксарского речного порта.



А что касается питейных заведений, то в этот день они не закрываются до утра, чтобы каждый желающий мог насладиться атмосферой праздника и отведать различные сорта пива. Бары и пабы становятся местами встречи людей, которые разделяют общую любовь к этому замечательному напитку.



Таким образом, Международный день пива - это праздник, который объединяет людей со всего мира в их любви к пиву. Это время, когда можно насладиться разнообразием сортов, узнать что-то новое о процессе его производства и просто хорошо провести время в компании друзей. Празднуя этот день, мы отдаем должное этому древнему напитку, который прославился своим вкусом и стал частью культуры разных народов.

Авторы Андрей Ананьев