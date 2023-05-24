Любителям бахнуть пивка рассказали, в кого они со временем превратятся
Врач Умнов: Злоупотребление пивом превращает человека в депрессивного алкоголика
Злоупотребление пивом превращает здорового человека в депрессивного алкоголика. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил хирург Александр Умнов.
"Любители пива часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Как и любой алкоголь, оно разрушает клетки головного мозга. Также пиво вымывает магний, а его дефицит вызывает у пивного алкоголика раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения, склонность к мелким конфликтам, депрессии", — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что пенный напиток нарушает работу памяти, концентрацию внимания, а также координацию движений и процессы мышления. Кроме того, специалист напомнил, что пиво снижает работоспособность.
Ранее хирург Умнов заявил, что безалкогольное пиво не поможет избавиться от зависимости. Специалист убеждён, что переход на него лишь на какое-то время отсрочит момент возвращения к употреблению спиртного.
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