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24 мая, 14:30

Любителям бахнуть пивка рассказали, в кого они со временем превратятся

Врач Умнов: Злоупотребление пивом превращает человека в депрессивного алкоголика

Злоупотребление пивом превращает здорового человека в депрессивного алкоголика. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил хирург Александр Умнов.

"Любители пива часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Как и любой алкоголь, оно разрушает клетки головного мозга. Также пиво вымывает магний, а его дефицит вызывает у пивного алкоголика раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения, склонность к мелким конфликтам, депрессии", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что пенный напиток нарушает работу памяти, концентрацию внимания, а также координацию движений и процессы мышления. Кроме того, специалист напомнил, что пиво снижает работоспособность.

Диетолог объяснила, почему в жару нужно отказаться от кофе и пива

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Ранее хирург Умнов заявил, что безалкогольное пиво не поможет избавиться от зависимости. Специалист убеждён, что переход на него лишь на какое-то время отсрочит момент возвращения к употреблению спиртного.

Обложка ©

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Никита Осипов
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