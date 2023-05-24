Любителям бахнуть пивка рассказали, в кого они со временем превратятся

Злоупотребление пивом превращает здорового человека в депрессивного алкоголика. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил хирург Александр Умнов.

"Любители пива часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Как и любой алкоголь, оно разрушает клетки головного мозга. Также пиво вымывает магний, а его дефицит вызывает у пивного алкоголика раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения, склонность к мелким конфликтам, депрессии", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что пенный напиток нарушает работу памяти, концентрацию внимания, а также координацию движений и процессы мышления. Кроме того, специалист напомнил, что пиво снижает работоспособность.