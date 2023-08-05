Россиян предупредили о наступлении самого жаркого периода лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Центральной России с 4 по 7 августа ожидается самый жаркий и длительный период этого лета. Об этом синоптик сообщил в беседе с РИА "Новости".

"Погода очень жаркая в Центральной России. В нечернозёмной зоне — Москве и сопредельных областях выпущено штормовое предупреждение с 4 по 7 августа, очень жаркая погода, температура +31...+34 градуса", — подчеркнул собеседник информагентства.

В Москве в субботу столбики термометра поднимутся до +30...+32 градусов, а в понедельник до +31...+33. Особенно жарко в этот день будет в Подмосковье, где ожидается +34 градуса. Жаркая погода сохранится до вторника, хотя и есть вероятность небольших дождей. По словам Вильфанда, это будет самый жаркий и длительный период нынешнего сезона: температура будет выше нормы на пять-шесть градусов.