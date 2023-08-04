В Москве из-за жары начали раздавать воду

В жаркую погоду москвичам раздают воду на городских вокзалах и станциях. Об этом сообщил в телеграм-канале столичный Дептранс.

В перечне таких автовокзалов значатся Саларьево, Северные ворота, Центральный и Орехово. А в метро воду можно получить на станциях "Выхино", "Фили", "Измайловская", "Технопарк" и "Студенческая". Кроме того, их выдают на "Кутузовской", "Багратионовской", "Филёвском парке", "Пионерской" и "Кунцевской".

Сотрудники ЦППК в вечерний час пик будут раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савёловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях "Мытищи", "Пушкино", "Выхино", "Раменское", "Подольск", "Тушинская", "Лобня", "Одинцово", "Домодедово", "Железнодорожная" и "Нижегородская". При этом работники МТППК уже начали это делать на Ленинградском вокзале с 13:00.

Заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что специалисты Транспортного комплекса следят за температурой, поэтому раздачу воды могут организовать и в других точках.