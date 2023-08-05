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5 августа, 05:18

Жителям Центральной России пообещали резкое похолодание после аномальной жары

Вильфанд: Аномальную жару в Центральной России сменит похолодание до 18 градусов

Аномальную жару в Центральной России сменят похолодание до 18–23 градусов и кратковременные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это произойдёт на следующей неделе.

"Переходный день будет в среду. Ещё температура около 25 градусов, она заметно понизится, но всё равно ночь будет ещё тёплая — 16–18 градусов. Начиная с четверга — резкое значительное понижение температуры", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Вильфанд уточнил, что в первой половине следующей недели столбики термометров в Москве и соседних областях поднимутся до 34 градусов, в то время как в четверг ожидается уже 20–23 градуса, а с пятницы по воскресенье — 18–23, что ниже нормы на один-два градуса. Кроме того, добавил синоптик, во второй половине следующей недели прогнозируются кратковременные дожди.

Названы три правила, которые помогут пережить жару

Названы три правила, которые помогут пережить жару

Ранее метеоролог назвал период с 4 по 7 августа самым жарким этим летом. По его словам, температура будет выше нормы на пять-шесть градусов.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Никонов
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