Жителям Центральной России пообещали резкое похолодание после аномальной жары

Аномальную жару в Центральной России сменят похолодание до 18–23 градусов и кратковременные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это произойдёт на следующей неделе.

"Переходный день будет в среду. Ещё температура около 25 градусов, она заметно понизится, но всё равно ночь будет ещё тёплая — 16–18 градусов. Начиная с четверга — резкое значительное понижение температуры", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Вильфанд уточнил, что в первой половине следующей недели столбики термометров в Москве и соседних областях поднимутся до 34 градусов, в то время как в четверг ожидается уже 20–23 градуса, а с пятницы по воскресенье — 18–23, что ниже нормы на один-два градуса. Кроме того, добавил синоптик, во второй половине следующей недели прогнозируются кратковременные дожди.