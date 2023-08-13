Россиянам объяснили, как без потерь пережить грядущую тропическую жару
Терапевт Иванова назвала простую воду лучшим источником утоления жажды в жару
При жаре очень важно пить воду, так как из-за интенсивного потоотделения человек теряет много жидкости и появляется угроза обезвоживания. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт клиники "МЕДСИ в Хорошёвском проезде" Евгения Иванова.
По словам специалиста, в сутки следует выпивать 30–35 миллилитров воды на один килограмм веса. В среднем это три литра для взрослого мужчины и два литра для женщины. Конечно, не нужно пить всю жидкость за один-два раза. Лучше усваиваться она будет при частом потреблении маленькими порциями.
"Самый лучший источник утоления жажды в жару — простая вода. Полезно восполнять потерю жидкости и полезных микроэлементов потреблением минеральной воды. Обратите, однако, внимание, что лечебную минеральную воду с содержанием более десяти граммов соли на один литр нужно принимать только по назначению врача", — рассказала собеседница Лайфа.
Кандидат медицинских наук добавила, что важно не только количество воды, которую мы принимаем в жару, но и её температура. Лучше пить прохладную, чуть тёплую воду, так как она улучшает обмен веществ, пищеварение и кровообращение. При этом употребление ряда других напитков следует ограничить.
"В своём рационе ограничьте те напитки, которые способствуют обезвоживанию (чёрный чай, кофе). Сладких, в том числе газированных, напитков лучше избегать, так как они не только не утоляют жажду, а наоборот, её вызывают. Сделайте акцент на свежие фрукты и овощи, в том числе зелень, так как они содержат сок, источник дополнительной жидкости", — отметила Иванова.
Также медик посоветовала ограничить потребление жирного мяса и другой тяжёлой пищи (хлебобулочных изделий, бобовых, продуктов сети быстрого питания). Полностью исключать физические нагрузки, по словам эксперта, не следует. Однако стоит соблюдать некоторые правила, чтобы избежать перегрузок в жаркое время.
- Нужно пить больше воды.
- Не рекомендуется посещать баню и сауну.
- Следует снизить кардионагрузку и делать меньше силовых упражнений, а также упражнений, где голова находится ниже туловища.
- Стоит увеличить время отдыха между подходами, так как при жаре возрастает нагрузка на сердце.
- Необходимо чаще умываться или обтираться влажным полотенцем.
- Тренировки на улице нужно проводить утром или вечером, когда нет активного солнца. При этом важно надевать головной убор.
Кроме того, доктор советует в жаркую погоду сделать выбор в пользу йоги и пилатеса. В заключение Иванова подчеркнула, что дачникам тоже следует быть осторожными в жару: необходимо воздержаться от прополки грядок в сильно согнутом положении, когда голова находится ниже уровня туловища, особенно в дневное время.
Ранее жителей Центральной России предупредили о возвращении тропической жары. На следующей неделе воздух прогреется до 33 градусов, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
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