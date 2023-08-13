Россиянам объяснили, как без потерь пережить грядущую тропическую жару

При жаре очень важно пить воду, так как из-за интенсивного потоотделения человек теряет много жидкости и появляется угроза обезвоживания. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт клиники "МЕДСИ в Хорошёвском проезде" Евгения Иванова.

По словам специалиста, в сутки следует выпивать 30–35 миллилитров воды на один килограмм веса. В среднем это три литра для взрослого мужчины и два литра для женщины. Конечно, не нужно пить всю жидкость за один-два раза. Лучше усваиваться она будет при частом потреблении маленькими порциями.

"Самый лучший источник утоления жажды в жару — простая вода. Полезно восполнять потерю жидкости и полезных микроэлементов потреблением минеральной воды. Обратите, однако, внимание, что лечебную минеральную воду с содержанием более десяти граммов соли на один литр нужно принимать только по назначению врача", — рассказала собеседница Лайфа.

Кандидат медицинских наук добавила, что важно не только количество воды, которую мы принимаем в жару, но и её температура. Лучше пить прохладную, чуть тёплую воду, так как она улучшает обмен веществ, пищеварение и кровообращение. При этом употребление ряда других напитков следует ограничить.

"В своём рационе ограничьте те напитки, которые способствуют обезвоживанию (чёрный чай, кофе). Сладких, в том числе газированных, напитков лучше избегать, так как они не только не утоляют жажду, а наоборот, её вызывают. Сделайте акцент на свежие фрукты и овощи, в том числе зелень, так как они содержат сок, источник дополнительной жидкости", — отметила Иванова.

Также медик посоветовала ограничить потребление жирного мяса и другой тяжёлой пищи (хлебобулочных изделий, бобовых, продуктов сети быстрого питания). Полностью исключать физические нагрузки, по словам эксперта, не следует. Однако стоит соблюдать некоторые правила, чтобы избежать перегрузок в жаркое время.

Нужно пить больше воды.

Не рекомендуется посещать баню и сауну.

Следует снизить кардионагрузку и делать меньше силовых упражнений, а также упражнений, где голова находится ниже туловища.

Стоит увеличить время отдыха между подходами, так как при жаре возрастает нагрузка на сердце.

Необходимо чаще умываться или обтираться влажным полотенцем.

Тренировки на улице нужно проводить утром или вечером, когда нет активного солнца. При этом важно надевать головной убор.

Кроме того, доктор советует в жаркую погоду сделать выбор в пользу йоги и пилатеса. В заключение Иванова подчеркнула, что дачникам тоже следует быть осторожными в жару: необходимо воздержаться от прополки грядок в сильно согнутом положении, когда голова находится ниже уровня туловища, особенно в дневное время.