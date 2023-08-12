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12 августа, 08:34

Названо блюдо, от которого в жару проще всего слечь с отравлением

Врач Горшкова: В жару возрастает риск отравиться шаурмой

Блюдом, которое опаснее всего есть во время жары, является шаурма. Об этом рассказала заведующая гепатологическим отделением КДЦ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, эксперт телеканала "Доктор" и врач-инфекционист Иветта Горшкова.

По её мнению, это блюдо опасно в любое время года, но именно в жаркий период риски особенно велики. Медик считает, что шаурму нужно покупать только в проверенных местах. Иначе можно отравиться по ряду причин.

"Жаркая погода, неправильное хранение ингредиентов, приготовление уже заведомо испорченного продукта, обсеменённого бактериями, нарушения в процессе приготовления блюда, немытые руки повара — всё это может привести к тяжёлому отравлению", — сказала Горшкова в беседе с "Газетой.ru".

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Врач также рассказала, что летом можно отравиться продуктами с содержанием молока и мяса. Их нужно хранить в холодильнике, ведь белковая среда очень питательна для различных бактерий.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова в беседе с Лайфом дала совет по выбору тунца, который поможет не отравиться ртутью.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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