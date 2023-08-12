Названо блюдо, от которого в жару проще всего слечь с отравлением

Блюдом, которое опаснее всего есть во время жары, является шаурма. Об этом рассказала заведующая гепатологическим отделением КДЦ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, эксперт телеканала "Доктор" и врач-инфекционист Иветта Горшкова.

По её мнению, это блюдо опасно в любое время года, но именно в жаркий период риски особенно велики. Медик считает, что шаурму нужно покупать только в проверенных местах. Иначе можно отравиться по ряду причин.

"Жаркая погода, неправильное хранение ингредиентов, приготовление уже заведомо испорченного продукта, обсеменённого бактериями, нарушения в процессе приготовления блюда, немытые руки повара — всё это может привести к тяжёлому отравлению", — сказала Горшкова в беседе с "Газетой.ru".

Врач также рассказала, что летом можно отравиться продуктами с содержанием молока и мяса. Их нужно хранить в холодильнике, ведь белковая среда очень питательна для различных бактерий.