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5 августа, 14:13

Россиянам рассказали, какими грибами можно насмерть отравиться

В Петербурге с начала сезона грибами отравились 16 человек

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе заявили, что с начала сезона в Центр лечения острых отравлений после употребления несъедобных грибов попало как минимум 16 человек.

В беседе с газетой "Петербургский дневник" медики призвали не есть грибы, в безопасности которых нет уверенности. По словам специалистов, насмерть отравиться можно бледной поганкой, ложной лисичкой и мухомором. Между тем в том же учреждении оказалось уже 11 пострадавших от укусов змей.

8 полезных грибов Подмосковья, которые грибники считают поганками

8 полезных грибов Подмосковья, которые грибники считают поганками

Ранее биолог Ольга Трофимова посоветовала искать лисички под дубами и соснами. Кроме того, она дала "ориентировки" на грузди, сыроежки и другие грибы.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Осипов
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