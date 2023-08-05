Россиянам рассказали, какими грибами можно насмерть отравиться

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе заявили, что с начала сезона в Центр лечения острых отравлений после употребления несъедобных грибов попало как минимум 16 человек.

В беседе с газетой "Петербургский дневник" медики призвали не есть грибы, в безопасности которых нет уверенности. По словам специалистов, насмерть отравиться можно бледной поганкой, ложной лисичкой и мухомором. Между тем в том же учреждении оказалось уже 11 пострадавших от укусов змей.