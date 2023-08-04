Биолог назвала самые "грибные" районы Подмосковья и дала "ориентировки" на грузди, лисички, сыроежки и других
Биолог Трофимова: Грибы лисички следует искать под дубами и соснами
В Подмосковье начался грибной сезон: уже появились первые красные мухоморы, а они, как правило, являются предвестниками будущих успехов при поиске съедобных осенних грибов. О самых урожайных районах Московской области, а также о том, где искать белые грибы, а где — грузди и волнушки, Лайфу рассказала Ольга Трофимова — доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат биологических наук.
Самые "грибные" районы Подмосковья
Для любителей "тихой охоты" самое время отправляться за грибами и отличными впечатлениями. Но и места знать надо. Самые урожайные районы это:
- Волоколамский;
- Истринский;
- Ленинский;
- район Серпухова;
- граница Рузского и Одинцовского районов (особенно богата белыми грибами).
По словам Трофимовой, белый гриб растёт в лиственных, смешанных, хвойных лесах. Он предпочитает хорошо прогретые опушки, лес у тропинок и просёлочных дорог. Особенно любит места, где есть зелёный мох. Подберёзовик, что следует из названия, встречается под берёзами или на старых вырубках в смешанных и лиственных лесах. Эти деревья любят также груздь настоящий и волнушка.
Подосиновик можно найти в любых лесах, где много осин, тополей. Он растёт непосредственно под деревьями, их молодой порослью. Маслёнок предпочитает смешанные леса с преобладанием сосен, лиственниц. Сыроежка встречается под всеми лиственными породами деревьев. Лисичку можно увидеть под дубами и соснами.
Опёнок — гриб с особыми "пристрастиями". Он предпочитает влажные места, поваленные деревья, пни. Рыжик растёт под сосновыми деревьями, а вот моховик селится под липами, дубами, соснами и елями.
А ранее россиянам напомнили, что стоит быть осторожнее не только с ядовитыми грибами, но и с краснокнижными — ведь за сбор редких грибов может грозить большой штраф или даже тюремный срок. Запретный список невелик: их около 20 видов. Самые редкие — это лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная.
ТАСС / Валентина Певцова