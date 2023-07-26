Регион

Уведомления отключены

26 июля, 15:40

Внимание на червей: Грибникам объяснили, как отличить настоящую лисичку от ядовитой ложной

Эксперт Алексеева: Съедобные грибы лисички редко бывают червивыми

В российских лесах начался сезон лисичек, однако, оказывается, у этих грибов есть ядовитый двойник. Даже растут съедобные и ложные лисички примерно в одних и тех же местах. О том, как их отличить, Лайфу рассказала Татьяна Алексеева — кандидат сельскохозяйственных наук и доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Как определить съедобные лисички:

  • они растут группами
  • имеют жёлтую окраску, приятный грибной запах, толстую ножку, волнистую шляпку
  • их мякоть при надавливании становится красной
  • содержат в своём составе хиноманнозу, которая убивает червей, поэтому они редко бывают червивыми.

Как выглядят ложные лисички:

  • растут поодиночке
  • они оранжевого цвета, ближе к красному, имеют неприятный запах гнили, тонкую ножку, шляпку с ровными краями
  • их мякоть при надавливании не меняет цвета
  • они не выделяют хиноманнозу, поэтому бывают червивыми.
Под Петербургом нашли гриб, способный самостоятельно передвигаться

Под Петербургом нашли гриб, способный самостоятельно передвигаться

"Ложные лисички при недостаточной обработке могут вызвать пищевое отравление, которое сопровождается слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой. Токсины ложных лисичек несмертельны, но в случае отравления необходимо вызвать врача для оказания медицинской помощи", отметила Алексеева.

А вот в съедобных полно пользы. Например, в медицине ту самую хиноманнозу из этих грибов используют для лечения гельминтоза. В народной медицине для таких целей применяют в небольших количествах предварительно высушенные и перемолотые грибы. Лисички, обработанные термически, теряют противогельминтные свойства, но в них остаётся много меди, цинка, витаминов D2, B1, PP.

Эксперт предупреждает, что перед жаркой лисички лучше отварить в течение пяти минут или хотя бы ошпарить кипятком. Как и любые грибы, они содержат хитин, который трудно переваривается, поэтому есть их в большом количестве всё же не стоит, добавила Татьяна Алексеева.

10 фото из леса, после которых кто угодно захочет переквалифицироваться в профессионального грибника

10 фото из леса, после которых кто угодно захочет переквалифицироваться в профессионального грибника

А ранее россиянам напомнили, что стоит быть осторожнее не только с ядовитыми грибами, но и с краснокнижными — ведь за сбор редких грибов может грозить большой штраф или даже тюремный срок. Запретный список невелик: их около 20 видов. Самые редкие — это лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная.

Обложка ©

ТАСС / Николай Мошков

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров