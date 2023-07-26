Внимание на червей: Грибникам объяснили, как отличить настоящую лисичку от ядовитой ложной

В российских лесах начался сезон лисичек, однако, оказывается, у этих грибов есть ядовитый двойник. Даже растут съедобные и ложные лисички примерно в одних и тех же местах. О том, как их отличить, Лайфу рассказала Татьяна Алексеева — кандидат сельскохозяйственных наук и доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Как определить съедобные лисички: они растут группами

имеют жёлтую окраску, приятный грибной запах, толстую ножку, волнистую шляпку

их мякоть при надавливании становится красной

содержат в своём составе хиноманнозу, которая убивает червей, поэтому они редко бывают червивыми. Как выглядят ложные лисички: растут поодиночке

они оранжевого цвета, ближе к красному, имеют неприятный запах гнили, тонкую ножку, шляпку с ровными краями

их мякоть при надавливании не меняет цвета

они не выделяют хиноманнозу, поэтому бывают червивыми.

"Ложные лисички при недостаточной обработке могут вызвать пищевое отравление, которое сопровождается слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой. Токсины ложных лисичек несмертельны, но в случае отравления необходимо вызвать врача для оказания медицинской помощи", — отметила Алексеева.

А вот в съедобных полно пользы. Например, в медицине ту самую хиноманнозу из этих грибов используют для лечения гельминтоза. В народной медицине для таких целей применяют в небольших количествах предварительно высушенные и перемолотые грибы. Лисички, обработанные термически, теряют противогельминтные свойства, но в них остаётся много меди, цинка, витаминов D2, B1, PP.

Эксперт предупреждает, что перед жаркой лисички лучше отварить в течение пяти минут или хотя бы ошпарить кипятком. Как и любые грибы, они содержат хитин, который трудно переваривается, поэтому есть их в большом количестве всё же не стоит, добавила Татьяна Алексеева.