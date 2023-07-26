Внимание на червей: Грибникам объяснили, как отличить настоящую лисичку от ядовитой ложной
Эксперт Алексеева: Съедобные грибы лисички редко бывают червивыми
В российских лесах начался сезон лисичек, однако, оказывается, у этих грибов есть ядовитый двойник. Даже растут съедобные и ложные лисички примерно в одних и тех же местах. О том, как их отличить, Лайфу рассказала Татьяна Алексеева — кандидат сельскохозяйственных наук и доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.
Как определить съедобные лисички:
- они растут группами
- имеют жёлтую окраску, приятный грибной запах, толстую ножку, волнистую шляпку
- их мякоть при надавливании становится красной
- содержат в своём составе хиноманнозу, которая убивает червей, поэтому они редко бывают червивыми.
Как выглядят ложные лисички:
- растут поодиночке
- они оранжевого цвета, ближе к красному, имеют неприятный запах гнили, тонкую ножку, шляпку с ровными краями
- их мякоть при надавливании не меняет цвета
- они не выделяют хиноманнозу, поэтому бывают червивыми.
"Ложные лисички при недостаточной обработке могут вызвать пищевое отравление, которое сопровождается слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой. Токсины ложных лисичек несмертельны, но в случае отравления необходимо вызвать врача для оказания медицинской помощи", — отметила Алексеева.
А вот в съедобных полно пользы. Например, в медицине ту самую хиноманнозу из этих грибов используют для лечения гельминтоза. В народной медицине для таких целей применяют в небольших количествах предварительно высушенные и перемолотые грибы. Лисички, обработанные термически, теряют противогельминтные свойства, но в них остаётся много меди, цинка, витаминов D2, B1, PP.
Эксперт предупреждает, что перед жаркой лисички лучше отварить в течение пяти минут или хотя бы ошпарить кипятком. Как и любые грибы, они содержат хитин, который трудно переваривается, поэтому есть их в большом количестве всё же не стоит, добавила Татьяна Алексеева.
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А ранее россиянам напомнили, что стоит быть осторожнее не только с ядовитыми грибами, но и с краснокнижными — ведь за сбор редких грибов может грозить большой штраф или даже тюремный срок. Запретный список невелик: их около 20 видов. Самые редкие — это лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная.
ТАСС / Николай Мошков