Польза и вред тунца: Как выбрать правильную рыбу по одному признаку, чтобы не отравиться ртутью

По данным американских профильных ведомств, существует семь видов рыб, от которых лучше отказаться беременным женщинам и детям из-за высокого содержания ртути. Как рассказала Лайфу диетолог-терапевт Ольга Лушникова, в их число входят меч-рыба, королевская макрель, атлантический большеголов, марлин, акула, представители семейства малакантовых из Мексиканского залива, а также популярный у россиян тунец.

"Если не рассматривать тунца с позиции содержания тяжёлых металлов, то, как и любая рыба, продукт это весьма полезный", — отметила специалист в беседе с Лайфом.

Так, он содержит большое количество белка (примерно 24,4 г на 100 г продукта) при невысоком содержании жира (4,6 г на 100 г). Также тунец богат жирорастворимыми витаминами А, Д, Е, витамином В12, омегой-3 полиненасыщенными жирными кислотами и важными минералами: селеном, хромом, цинком, кобальтом, йодом, серой, железом и другими.

Что касается содержания ртути, то в России на этот счёт установлены гигиенические регламенты, согласно которым в тунце не может быть более 1 мг этого металла на 1 кг. Врач подчеркнула, что это измеряется на производствах, однако не доступно для конечного потребителя в магазине или ресторане.

"Но, можно предположить, что в более крупной и жирной рыбе ртути будет больше, чем в мелкой и средней. Поэтому совет один — не покупать большую рыбу!" — посоветовала диетолог.

Так, чем дольше тунец живёт, тем больше накапливает ртути и ест рыбы, содержащей оную. Как отметила Лушникова, в неделю нельзя употреблять более 180 граммов тунца, а сочетать его лучше с овощами и зеленью, клетчатка в которых уменьшит всасывание токсинов и тяжёлых металлов.

Причём расслабиться, по словам собеседницы, могут обладатели здорового микробиома кишечника, благодаря полезным жителям которого небольшое количество ртути выводится из организма. А вот беременным и детям и вовсе стоит отказаться от потребления такой рыбы. Спровоцированные ею заболевания, предупредила эксперт, могут проявиться только через годы.

"Самыми чувствительными к воздействию ртути являются беременные и маленькие дети, ртуть может оказывать неблагоприятное влияние на мозг и нервную систему ребёнка даже во время внутриутробного развития", — добавила врач.