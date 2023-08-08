Польза и вред тунца: Как выбрать правильную рыбу по одному признаку, чтобы не отравиться ртутью
Врач Лушникова дала совет по выбору тунца, который поможет не отравиться ртутью
По данным американских профильных ведомств, существует семь видов рыб, от которых лучше отказаться беременным женщинам и детям из-за высокого содержания ртути. Как рассказала Лайфу диетолог-терапевт Ольга Лушникова, в их число входят меч-рыба, королевская макрель, атлантический большеголов, марлин, акула, представители семейства малакантовых из Мексиканского залива, а также популярный у россиян тунец.
"Если не рассматривать тунца с позиции содержания тяжёлых металлов, то, как и любая рыба, продукт это весьма полезный", — отметила специалист в беседе с Лайфом.
Так, он содержит большое количество белка (примерно 24,4 г на 100 г продукта) при невысоком содержании жира (4,6 г на 100 г). Также тунец богат жирорастворимыми витаминами А, Д, Е, витамином В12, омегой-3 полиненасыщенными жирными кислотами и важными минералами: селеном, хромом, цинком, кобальтом, йодом, серой, железом и другими.
Что касается содержания ртути, то в России на этот счёт установлены гигиенические регламенты, согласно которым в тунце не может быть более 1 мг этого металла на 1 кг. Врач подчеркнула, что это измеряется на производствах, однако не доступно для конечного потребителя в магазине или ресторане.
"Но, можно предположить, что в более крупной и жирной рыбе ртути будет больше, чем в мелкой и средней. Поэтому совет один — не покупать большую рыбу!" — посоветовала диетолог.
Так, чем дольше тунец живёт, тем больше накапливает ртути и ест рыбы, содержащей оную. Как отметила Лушникова, в неделю нельзя употреблять более 180 граммов тунца, а сочетать его лучше с овощами и зеленью, клетчатка в которых уменьшит всасывание токсинов и тяжёлых металлов.
Причём расслабиться, по словам собеседницы, могут обладатели здорового микробиома кишечника, благодаря полезным жителям которого небольшое количество ртути выводится из организма. А вот беременным и детям и вовсе стоит отказаться от потребления такой рыбы. Спровоцированные ею заболевания, предупредила эксперт, могут проявиться только через годы.
"Самыми чувствительными к воздействию ртути являются беременные и маленькие дети, ртуть может оказывать неблагоприятное влияние на мозг и нервную систему ребёнка даже во время внутриутробного развития", — добавила врач.
Лайф рассказывал, какой крайне важный витамин можно восполнить рыбой и яйцами. По словам гастроэнтеролога Ирины Пироговой, речь идёт о витамине D, недостаток которого запускает процесс "саморазрушения" тела.
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