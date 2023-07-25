Россиянам объяснили, как ужин с рыбой из городского пруда может привести к некрозу печени

Есть рыбу из водоёма, находящегося в черте города, опасно для человека. Об этом в беседе с Лайфом предупредил доктор медицинских наук, профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин.

"Любой город, особенно большой, — это серьёзный источник экологических загрязнений. Пары многочисленных бензиновых выхлопов, отходы работающих предприятий, мусор у нас под ногами, масло и грязь с моющихся во дворах машин, испарения сточных вод — всё это с дождевой водой или грунтовыми водами рано или поздно попадает в воду городских водоёмов", — отметил эксперт.

По словам профессора, если соли тяжёлых металлов, радиационные вещества и всевозможные канцерогены — фенолы, формальдегиды и так далее — оседают на дне в отложениях ила, то это ещё хорошо. Куда чаще их как губки вбирают в себя микроводоросли, добавил Сапрыкин.

"Водорослями питается планктон. Планктоном — рыбы. Так по пищевой цепочке все вредные вещества, попавшие в воду, оказываются в тканях рыбы, которую едят любители экстремальной городской рыбалки", — подчеркнул специалист.

Как он указал, все попавшие с такой рыбой в организм токсичные вещества в первую очередь бьют по печени, основная функция которой — детоксикация. Это приводит к перерождению тканей печени — жировому гепатозу, затем гепатиту, вплоть до цирроза. А поедание "чего-то совсем токсического, плававшего в очень ядрёном коктейле", может одномоментно закончиться острым некрозом печени, добавил Сапрыкин.

Он также заметил, что некоторые люди длительное время употребляют рыбу, которую выловили в городских водоёмах. Такие граждане считают, что есть данную рыбу безопасно. При этом постепенно канцерогены накапливаются у них в тканях, вызывая в итоге аллергию, различные патологии желудочно-кишечного тракта и даже рак. Особенно тяжело канцерогены действуют на репродуктивную систему мужчин. Длительное употребление канцерогенной рыбки из городских водоёмов может привести к появлению сперматозоидов с повреждёнными хромосомами и впоследствии рождению больных детей, добавил собеседник Лайфа.