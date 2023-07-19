Диетолог назвала возраст, после которого лучше отказаться от красного мяса

После достижения возраста 50 лет нужно поменьше есть красного мяса. Лучше перейти на лёгкий белок — курицу, индейку или перепёлку. Об этом заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Она отметила, что из-за дефицита белка провисает и стареет кожа, поэтому его не надо убирать из рациона вовсе.

"Помимо диетического мяса, рекомендую есть больше рыбы и морепродуктов, которые содержат большое количество омега-3. Жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание", — отметила Писарева в беседе с NEWS.ru.

Диетолог также посоветовала добавить в рацион больше продуктов с кальцием, в частности кисломолочные — они помогут бороться с ломотой в костях и суставах. А при непереносимости лактозы подойдут те, что изготовлены на основе соевого молока.

Кроме того, после 50 лет лучше заменить чай и кофе на воду — это необходимо для нормального пищеварения. Писарева также предупредила, что в этом возрасте люди перестают чувствовать жажду, у них замедляются обменные процессы и ухудшается общее состояние здоровья.