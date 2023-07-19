Диетолог назвала возраст, после которого лучше отказаться от красного мяса
Диетолог Писарева призвала сократить потребление красного мяса после 50 лет
После достижения возраста 50 лет нужно поменьше есть красного мяса. Лучше перейти на лёгкий белок — курицу, индейку или перепёлку. Об этом заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Она отметила, что из-за дефицита белка провисает и стареет кожа, поэтому его не надо убирать из рациона вовсе.
"Помимо диетического мяса, рекомендую есть больше рыбы и морепродуктов, которые содержат большое количество омега-3. Жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание", — отметила Писарева в беседе с NEWS.ru.
Диетолог также посоветовала добавить в рацион больше продуктов с кальцием, в частности кисломолочные — они помогут бороться с ломотой в костях и суставах. А при непереносимости лактозы подойдут те, что изготовлены на основе соевого молока.
Кроме того, после 50 лет лучше заменить чай и кофе на воду — это необходимо для нормального пищеварения. Писарева также предупредила, что в этом возрасте люди перестают чувствовать жажду, у них замедляются обменные процессы и ухудшается общее состояние здоровья.
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