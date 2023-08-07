Назван витамин, дефицит которого запускает процесс "саморазрушения" тела

Организм получает витамин D в нужном количестве, если солнцу открыто 80% тела, в противном случае формируется дефицит этого элемента, что влияет на иммунитет и состояние костей. Об этом Лайфу рассказала руководитель Центра гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте", врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доктор медицинских наук Ирина Пирогова.

"На уровень витамина D влияет множество факторов, такие как длина волны света (наиболее эффективен средний спектр волн В, оптимальное время для солнечных ванн — утром и на закате), оттенок кожи (больше витамина D вырабатывается под действием солнечного света в коже более светлых оттенков)", — отметила она.

Также влияют условия окружающей среды и использование солнцезащитных кремов. Доктор напомнила, что витамин D обеспечивает всасывание кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике, а также улучшает состояние костей, препятствуя развитию рахита и остеопороза. Кроме того, микроэлемент важен для иммунитета и профилактики онкологии, гипертонии, неврозов и аутоиммунных болезней.

"Симптомы дефицита витамина D довольно неспецифичны и могут маскироваться под многие другие заболевания. Чаще всего люди жалуются на общую слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита, нарушение сна, тошноту, задержку стула или диарею", — продолжила собеседница Лайфа.

Пациенты также могут жаловаться на боли в суставах, костях, мышцах, иногда наблюдаются судороги, выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшение настроения, сухость и зуд кожи, нарушение менструального цикла у женщин, добавила Пирогова.

Чтобы избежать нехватки витамина D, следует употреблять яйца, рыбу (лосось, треска, печень трески), сливочное масло, молочные продукты (сыр, творог, молоко). При отсутствии других отклонений этих продуктов будет достаточно для пополнения запаса микроэлемента.