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12 августа, 07:00

Перед тропической жарой врач рассказала, когда может произойти инфаркт под кондиционером

Кардиолог Козлова: Некоторые люди могут получить инфаркт под кондиционером

При повышении температуры воздуха в условиях повышенной влажности в первую очередь страдают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто имеет избыточную массу тела или метаболический синдром, и страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Об этом в беседе с Лайфом рассказала заведующая поликлиническим отделением клиники "Евроонко", кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Козлова.

"При повышении температуры увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются сосуды, что приводит к отёкам нижних конечностей, и отсюда пациент испытывает часто недомогание, ощущение слабости. Плюс за счёт повышенного потоотделения теряется избыточное количество жидкости, теряются микроэлементы — калий и магний, — что также может привести к нарушениям ритма сердца, это нередко", — предупредила собеседница Лайфа.

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По словам кардиолога, также за счёт потери жидкости у людей сгущается кровь. Это увеличивает риск тромбообразования. Следовательно, пациентам, которые принимают диуретики, необходимо проконсультироваться с врачом о необходимости уменьшения их дозировки или полной отмены препарата.

Осторожность стоит проявлять и при резких перепадах температуры — при выходе из избыточно кондиционируемого помещения на жару и наоборот, подчеркнула Козлова. Доктор пояснила, что, когда разгорячённый человек садится под кондиционер или вентилятор, может произойти рефлекторный спазм сосудов. Это, в свою очередь, грозит инфарктом или приступом стенокардии, инфарктом миокарда в крайнем случае.

"Также это следует учитывать, например, при купании, то есть если человек разгорячённый, то в холодной воде, в холодном водоёме при резком контрасте это тоже может, помимо спазма периферических сосудов по типу судороги, может быть рефлекторная остановка сердца", указала медик.

Помимо этого переохлаждение опасно развитием респираторных заболеваний, поэтому следует избегать употребления холодной воды. Также врач порекомендовала в жару пить достаточное количество жидкости (не менее двух литров в день), избегать физических нагрузок, прямых солнечных лучей и исключить жирную, тяжёлую пищу. Вместо неё следует употреблять фрукты, овощи, лёгкую пищу.

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Ранее жителей Центральной России предупредили о возвращении тропической жары. На следующей неделе воздух прогреется до 33 градусов, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Обложка ©

Unsplash / Carlos Lindner

Ольга Годуненко
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