Перед тропической жарой врач рассказала, когда может произойти инфаркт под кондиционером

При повышении температуры воздуха в условиях повышенной влажности в первую очередь страдают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто имеет избыточную массу тела или метаболический синдром, и страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Об этом в беседе с Лайфом рассказала заведующая поликлиническим отделением клиники "Евроонко", кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Козлова.

"При повышении температуры увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются сосуды, что приводит к отёкам нижних конечностей, и отсюда пациент испытывает часто недомогание, ощущение слабости. Плюс за счёт повышенного потоотделения теряется избыточное количество жидкости, теряются микроэлементы — калий и магний, — что также может привести к нарушениям ритма сердца, это нередко", — предупредила собеседница Лайфа.

По словам кардиолога, также за счёт потери жидкости у людей сгущается кровь. Это увеличивает риск тромбообразования. Следовательно, пациентам, которые принимают диуретики, необходимо проконсультироваться с врачом о необходимости уменьшения их дозировки или полной отмены препарата.

Осторожность стоит проявлять и при резких перепадах температуры — при выходе из избыточно кондиционируемого помещения на жару и наоборот, подчеркнула Козлова. Доктор пояснила, что, когда разгорячённый человек садится под кондиционер или вентилятор, может произойти рефлекторный спазм сосудов. Это, в свою очередь, грозит инфарктом или приступом стенокардии, инфарктом миокарда в крайнем случае.

"Также это следует учитывать, например, при купании, то есть если человек разгорячённый, то в холодной воде, в холодном водоёме при резком контрасте это тоже может, помимо спазма периферических сосудов по типу судороги, может быть рефлекторная остановка сердца", — указала медик.

Помимо этого переохлаждение опасно развитием респираторных заболеваний, поэтому следует избегать употребления холодной воды. Также врач порекомендовала в жару пить достаточное количество жидкости (не менее двух литров в день), избегать физических нагрузок, прямых солнечных лучей и исключить жирную, тяжёлую пищу. Вместо неё следует употреблять фрукты, овощи, лёгкую пищу.