Регион

Уведомления отключены

11 августа, 14:57

Врач рассказал, как спастись в жару, которая могла сгубить Васильеву, Борисову и Володарского

Остеопат Борисенко: В жару важно пить воду и не налегать на мучное со сладким

Жара способна сказаться на здоровье любого человека, но наиболее уязвимы пожилые. Им нужно беречь себя в такую погоду. Что именно не следует делать, рассказал специалист по оздоровлению, остеопат Юрий Борисенко.

Чтобы минимизировать риски, остеопат рекомендует в жаркую погоду отдавать предпочтение свободной одежде. Также следует не забывать про контроль питания. В частности, лучше не налегать на мучное и сладкое, поскольку нагрузка на сосуды может ускорить наступление плохого самочувствия. А чтобы разжижать кровь, важно пить воду. При этом, как указал собеседник Лайфа, она не должна быть холодной, так как это чревато спазмом сосудов и соединительной ткани внутри тела.

Специалист по оздоровлению, остеопат Юрий Борисенко. Фото © Предоставлено Лайфу

Специалист по оздоровлению, остеопат Юрий Борисенко. Фото © Предоставлено Лайфу

Кроме того, не рекомендуется выходить на улицу в самый солнцепёк (с 11 утра до 17 часов вечера). Ещё в жару следует воздержаться от интенсивных физических нагрузок — на даче или дома.

"Помещение, в котором вы находитесь, должно проветриваться — при этом постарайтесь исключить сквозняки. Обеспечьте поток свежего воздуха, можно занавесить шторы или разместить таз с холодной водой в комнате, это увлажнит воздух, и дышать будет легче", — резюмировал Борисенко.

Названы города России с самой тёплой и холодной погодой в выходные

Названы города России с самой тёплой и холодной погодой в выходные

Напомним, ранее геронтолог заявил, что артисток Юлию Борисову, Веру Васильеву и переводчика Леонида Володарского свела в могилу августовская жара.

Ранее Лайф сообщал, что москвичей предупредили о возвращении тропической жары. Воздух в Центральной России будет прогреваться до 33 градусов, но продержится такая погода недолго.

Обложка ©

Freepik / stockking

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Знаменитости
  • Здоровье
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров