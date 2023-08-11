Врач рассказал, как спастись в жару, которая могла сгубить Васильеву, Борисову и Володарского

Жара способна сказаться на здоровье любого человека, но наиболее уязвимы пожилые. Им нужно беречь себя в такую погоду. Что именно не следует делать, рассказал специалист по оздоровлению, остеопат Юрий Борисенко.

Чтобы минимизировать риски, остеопат рекомендует в жаркую погоду отдавать предпочтение свободной одежде. Также следует не забывать про контроль питания. В частности, лучше не налегать на мучное и сладкое, поскольку нагрузка на сосуды может ускорить наступление плохого самочувствия. А чтобы разжижать кровь, важно пить воду. При этом, как указал собеседник Лайфа, она не должна быть холодной, так как это чревато спазмом сосудов и соединительной ткани внутри тела.

Специалист по оздоровлению, остеопат Юрий Борисенко. Фото © Предоставлено Лайфу

Кроме того, не рекомендуется выходить на улицу в самый солнцепёк (с 11 утра до 17 часов вечера). Ещё в жару следует воздержаться от интенсивных физических нагрузок — на даче или дома.

"Помещение, в котором вы находитесь, должно проветриваться — при этом постарайтесь исключить сквозняки. Обеспечьте поток свежего воздуха, можно занавесить шторы или разместить таз с холодной водой в комнате, это увлажнит воздух, и дышать будет легче", — резюмировал Борисенко.

Напомним, ранее геронтолог заявил, что артисток Юлию Борисову, Веру Васильеву и переводчика Леонида Володарского свела в могилу августовская жара.