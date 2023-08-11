Названы города России с самой тёплой и холодной погодой в выходные

В субботу, 12 августа, в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура составит +24 градуса. Об этом Лайфу сообщили в "Яндекс.Погоде", где изучили данные метеонаблюдений и с помощью технологии "Метеум" выяснили, какие данные покажут столбики термометров россиян в выходные.

"Прогноз Яндекс.Погоды" сообщает, что в субботу в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура составит +24°", — сообщил руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Также, по его словам, в субботу скорость ветра с утра составит 3,8 м/с, а вечером — 2,3 м/с. В воскресенье, 13 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +19°. Днём она поднимется до +22°, а вечером опустится до +21°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +30°…+33°. Прохладнее всего же в выходные будет жителям Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и Челябинска, где ожидаемая температура будет варьироваться от +14° до +20°.