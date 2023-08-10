Москва и Петербург в списке: Где можно будет увидеть звездопад Персеиды

В августе россияне смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — Персеиды. Его пик придётся на две ночи: на 12 и 13 августа. Метеорологи "Яндекс.Погоды" с помощью технологии "Метеум" выяснили, жители каких крупных городов смогут увидеть пролетающие над Землёй звёзды. С их выводами ознакомился Лайф.

Особенно хорошо звездопад будет видно вечером 13 августа в центральной части России. Именно в это время небесное явление можно будет наблюдать невооружённым глазом. С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе. В пик метеорного потока Персеиды ожидается до 100 падающих метеоров в час.

Повезёт уральским городам: Перми, Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени и Уфе. Там ожидается ясная погода без осадков, а метеорный поток хорошо будет виден около полуночи и часа ночи 13 августа. Кроме того, наблюдать за этим явлением смогут жители Самары и Казани.

В Новосибирске, Томске и Омске тоже есть шанс увидеть звездопад, но в этих городах 13 августа ожидается пасмурная погода, из-за чего звёзды будет рассмотреть труднее. В Москве и Санкт-Петербурге в этот день прогнозируется облачная погода с прояснениями, поэтому жители смогут увидеть звездопад Персеиды. Небо станет хорошо просматриваться ближе к ночи. Как рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин, для лучшего обзора стоит выехать за город.

"Лучше всего для наблюдения такого красивого и необычного явления, как звёздный дождь, выехать на природу, чтобы увидеть, как метеорный поток простирается по всему небу", — добавил он.