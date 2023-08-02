Российский учёный изучил, как суперлуния влияют на события на Земле, и раскрыл тайну "Фукусимы"

Лунный фактор достаточно сильно влияет на активность океана и может вызвать природные катаклизмы. В этом не сомневается российский учёный и математик Михаил Ковалёв, который много лет изучает климатические процессы на Земле и их связь с явлениями из космоса. Он рассказал, что провёл много времени на Филиппинах, где воочию наблюдал, что в пору суперлуния приливные силы океана значительно возрастают.

Сопоставив статистику, собранную коллегами-сейсмологами, Ковалёв обнаружил, что землетрясения 2001–2009 годов были мистическим образом привязаны к суперлуниям — то есть новолуниям и полнолуниям вблизи перигея Луны.

"С 2010 по 2016 год Луна прошла через необычный период: семь полнолуний подряд были отделены от перигея не более чем 165 минутами. В эти дни приливные силы Луны возрастали. Необязательно в день суперлуния — это может быть на несколько дней раньше или позже", — приводит наблюдения Михаила Ковалёва aif.ru.

Яркий пример, демонстрирующий такую закономерность, датирован 19 марта 2011 года, когда полнолуние и перигей разделял всего один час. За неделю до этого произошло сильнейшее землетрясение у японского острова Хонсю магнитудой 9,1 — то самое, что привело к аварии на АЭС "Фукусима". И таких совпадений, со слов математика, множество.