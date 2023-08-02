В августе россиян ждут два суперлуния, но первое вы уже пропустили

В текущем году на последний месяц лета приходится сразу два суперлуния, то есть Луна будет подходить максимально близко к Земле. Об этом телеканалу "360" рассказал старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Он объяснил, что Луна движется вокруг Земли по эллипсоидной орбите и в определённый момент сокращает расстояние до планеты приблизительно до 360 тысяч километров — это перигей. А точка максимального отдаления — порядка 400 километров — называется апогеем, там Луна выглядит гораздо меньше.

"Суперлуние — это когда примерно по времени совпадает выявление полнолуния и перигея. То есть мало того, что Луна подходит ближе всего к Земле... так она ещё светится полным блеском. <…> Например, 1 [августа] интервал между двумя явлениями (полнолунием и перигеем. — Прим. ред.) примерно 15 часов... а 31 августа примерно 12 часов. То есть 31-го числа будет самое большое суперлуние в этом году", — отметил астроном.

Он напомнил, что календарный месяц немного длиннее лунного — 30–31 против 29 дней. Из-за этого примерно раз в два-три года в течение месяца наблюдается либо два новолуния, либо два полнолуния. Вторая луна называется голубой. Она появится 30 августа примерно в 18:52 по московскому времени, а в фазе полнолуния окажется около 04:37 31 августа. При условии хорошей погоды и ясного неба можно будет наблюдать за ней всю ночь.