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2 августа, 08:40

Учёные предсказали появление смерчей в Москве, Петербурге и других городах, где их никогда не было

Эксперт по природным катаклизмам Карнаухов: Смерчей в России станет больше

<p>Смерчи начнут появляться там, где их никогда не было, предупреждают учёные.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/cswvKS59E90" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Raychel Sanner / Unsplash </a></p>

Смерчи начнут появляться там, где их никогда не было, предупреждают учёные. Фото © Raychel Sanner / Unsplash

Смерчи могут стать обычным явлением для европейской части России. К такому выводу пришёл специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов. По его словам, всему виной — изменение климата. Из-за роста температур содержание водяных паров в атмосфере увеличивается, а ведь именно они являются тем самым "мотором", который раскручивает смерчи и ураганы.

"Это явление будет наблюдаться в тех районах, где раньше его не было. В европейской части России могут появиться смерчи практически во всех регионах",  приводит слова учёного Ura.ru.

Таким образом, он опроверг миф о том, что смерчи и торнадо — это исключительно морское явление, они также могут наблюдаться и на суше. Среди городов, в которых смерчи могут стать частым гостем, специалисты считают Москву, Санкт-Петербург, Белгородскую, Ярославскую, Архангельскую и Калининградскую области, а ещё Пермский край, Карелию, Коми и Татарстан.

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В июле Лайф рассказывал, как в Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких населённых пунктах ввели режим ЧС. Менее чем за сутки там выпало три месячные нормы осадков и был введён длительный запрет на купание в море.

Марина Калегина
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