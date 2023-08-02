Учёные предсказали появление смерчей в Москве, Петербурге и других городах, где их никогда не было

Смерчи могут стать обычным явлением для европейской части России. К такому выводу пришёл специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов. По его словам, всему виной — изменение климата. Из-за роста температур содержание водяных паров в атмосфере увеличивается, а ведь именно они являются тем самым "мотором", который раскручивает смерчи и ураганы.

"Это явление будет наблюдаться в тех районах, где раньше его не было. В европейской части России могут появиться смерчи практически во всех регионах", — приводит слова учёного Ura.ru.

Таким образом, он опроверг миф о том, что смерчи и торнадо — это исключительно морское явление, они также могут наблюдаться и на суше. Среди городов, в которых смерчи могут стать частым гостем, специалисты считают Москву, Санкт-Петербург, Белгородскую, Ярославскую, Архангельскую и Калининградскую области, а ещё Пермский край, Карелию, Коми и Татарстан.