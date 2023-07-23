"Быстро шёл в сторону берега": Смерч над морем напугал отдыхающих под Темрюком
Отдыхающие рассказали об урагане, сносившем палатки в Краснодарском крае
В Темрюкском районе Краснодарского края туристы стали свидетелями смерча. После него начался ураган, который раскидывал палатки и тенты. Об этом рассказала россиянка по имени Евгения, которая была там на отдыхе.
Ураган в Темрюкском районе Краснодарского края. Видео © Telegram / "ТК Краснодар"
"Мы находились далеко от образования смерча. Отсюда открывался полный вид на происходившее. Было видно, что в месте соприкосновения с морем очень сильно разлетались брызги. Рукав стремительно направлялся в сторону берега. Дойдя, как казалось, издалека до суши, смерч начал постепенно рассеиваться и очень быстро "сломался", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".
Евгения добавила, что сильный ливень шёл в течение 50 минут. Затем он сменился спокойной тёплой погодой. Другой отдыхающий поделился, что во время смерча он был в аквапарке. По его словам, многие люди не испугались и снимали происходившее на телефоны.
Ранее Лайф рассказывал, что 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких населённых пунктах ввели режим ЧС. Менее чем за сутки там выпали три месячные нормы осадков. Запрет на купание в море в районе продлили до 26 июля.