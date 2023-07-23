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23 июля, 15:50

"Быстро шёл в сторону берега": Смерч над морем напугал отдыхающих под Темрюком

Отдыхающие рассказали об урагане, сносившем палатки в Краснодарском крае

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t.me / tk_krd

В Темрюкском районе Краснодарского края туристы стали свидетелями смерча. После него начался ураган, который раскидывал палатки и тенты. Об этом рассказала россиянка по имени Евгения, которая была там на отдыхе.

Ураган в Темрюкском районе Краснодарского края. Видео © Telegram / "ТК Краснодар"

"Мы находились далеко от образования смерча. Отсюда открывался полный вид на происходившее. Было видно, что в месте соприкосновения с морем очень сильно разлетались брызги. Рукав стремительно направлялся в сторону берега. Дойдя, как казалось, издалека до суши, смерч начал постепенно рассеиваться и очень быстро "сломался", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".

Евгения добавила, что сильный ливень шёл в течение 50 минут. Затем он сменился спокойной тёплой погодой. Другой отдыхающий поделился, что во время смерча он был в аквапарке. По его словам, многие люди не испугались и снимали происходившее на телефоны.

Назван город-курорт, у берегов которого Чёрное море самое тёплое

Назван город-курорт, у берегов которого Чёрное море самое тёплое

Ранее Лайф рассказывал, что 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких населённых пунктах ввели режим ЧС. Менее чем за сутки там выпали три месячные нормы осадков. Запрет на купание в море в районе продлили до 26 июля.

Илья Суриков
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