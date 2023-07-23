"Быстро шёл в сторону берега": Смерч над морем напугал отдыхающих под Темрюком

В Темрюкском районе Краснодарского края туристы стали свидетелями смерча. После него начался ураган, который раскидывал палатки и тенты. Об этом рассказала россиянка по имени Евгения, которая была там на отдыхе.

Ураган в Темрюкском районе Краснодарского края. Видео © Telegram / "ТК Краснодар"

"Мы находились далеко от образования смерча. Отсюда открывался полный вид на происходившее. Было видно, что в месте соприкосновения с морем очень сильно разлетались брызги. Рукав стремительно направлялся в сторону берега. Дойдя, как казалось, издалека до суши, смерч начал постепенно рассеиваться и очень быстро "сломался", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".