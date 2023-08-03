Телескоп James Webb засёк "вопрос" из космоса

Американский телескоп James Webb обнаружил в космосе объект, напоминающий по форме вопросительный знак. Это могут быть две столкнувшиеся галактики. Об этом пишет Iflscience.

Телескоп наблюдал за парой формирующихся звёзд, которые в астрономии названы Хербиг – Аро 46/47. Когда были сделаны фотографии, внимание учёных привлёк странный объект. При увеличении изображения оказалось, что его форма точно совпадает со знаком вопроса.

Специалисты объяснили, что подобная необычная форма может быть следствием начала слияния двух галактик. Судя по цветовому спектру, этот объект находится очень далеко от нас. Разглядеть необычное явление удалось с трудом, так как "вопросительный знак" находится на краю тёмной туманности и буквально поглощается ею. James Webb смог проникнуть дальше и запечатлеть удивительный объект.