Сигнал из Вселенной: Учёные взбудоражены новым снимком телескопа Webb Обсерватория заглянула внутрь таинственного тёмного облака и запечатлела объект, который "обстреливает" космическое пространство мощными потоками звёздной пыли. 2 августа, 22:44 Объект HH 46/47 на снимке телескопа James Webb. Фото © webbtelescope.org

Эти красно-розовые всполохи простираются на десяток световых лет. Это, для сравнения, дальше, чем от Земли, скажем, до Сириуса (до него 8 световых лет). То есть, если бы такое происходило в окрестностях Солнечной системы, то мы бы вполне могли оказаться под таким космическим обстрелом. Под мощным фонтаном звёздного вещества, которое рвётся в две противоположные стороны на скоростях примерно полторы сотни километров в секунду. К слову, есть одна любопытная деталь на этом потрясающем снимке телескопа Webb: тот более слабый фонтан, который справа, на самом деле направлен в нашу сторону, а который слева – от нас. А кажется, что всё наоборот.

Хорошо, что это происходит в полутора тысячах световых лет от нас, в направлении созвездия Паруса. Происходит, как поняли учёные, уже долгие тысячелетия подряд, и, по всем признакам, «заряда» хватит ещё на целые миллионы лет. А что же, собственно, там творится: рождаются звёзды. В самом центре этого поразительно детального и красивого снимка – звезда, из которой исходят шесть красных прямых лучей (это так называемые дифракционные шипы, обычный оптический эффект). Так вот, там звёзд на самом деле целых две. Это будет двойная система. Подобное очень часто бывает во Вселенной, многие звёзды образуются двойняшками и даже тройнями. Кстати говоря, совсем не исключено, что и наше Солнце когда-то (4,5 миллиарда лет назад) родилось вместе с братом-близнецом, просто они давно разлетелись, и нам остаётся только предполагать, которая из очень похожих на Солнце звёзд – его ближайший родственник.

А почему эти протозвёзды в созвездии Паруса так фонтанируют: они формируются в гигантском газо-пылевом «коконе», который астрономы называют глобулой. Это плотное и потому непрозрачное, тёмное облако, и в нём может оказаться столько вещества, что его хватило бы для формирования десятка Солнц, если не больше. И эти две будущие звезды настолько жадно поглощают вещество своего облака, что как бы «давятся» им, и тот излишек, который они не могут в себя вобрать, вырывается из их полюсов такими потоками. Их называют «джетами». Видимо, раз эти две будущие звезды «единоутробные», то у них оси вращения друг другу параллельны, а значит, и полюса «смотрят» в одинаковых направлениях.

Объект HH 46/47 и облако межзвёздного вещества (глобула) на снимке обсерватории La Silla. Фото © eso.org

Интересно, какими в итоге получатся эти звёзды. Считается, что такой звезде, как наша, на «эмбриональный» период уходит всего порядка 500 тысяч лет. А если в данном случае это продлится миллионы лет, значит, звёзды будут гораздо массивнее. Парадокс в том, что маленькие звёзды рождаются быстро, зато живут долго: Солнце в свои 4,5 миллиарда лет в прекрасной форме и проживёт ещё столько же. А вот тяжеловесные светила порой «перегорают» за жалкие 10 миллионов лет.

А ещё хочется обратить внимание, что эта плотная глобула вместе со своей звёздной колыбелью расположена рядом с туманностью, которая осталась от взрыва сверхновой звезды. Напомним, это момент завершения основного цикла эволюции «перегоревшей» массивной звезды: она сбрасывает так свою оболочку. И из этой выброшенной оболочки вполне могут со временем формироваться новые звёзды. Это вечный круговорот, в котором нет понятия смерти, и конец означает начало.

Авторы Адель Романенкова