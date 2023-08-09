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8 августа, 22:52

Жители Екатеринбурга наблюдали сухую грозу вечером 8 августа

<p>Сухая гроза в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55297" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сухая гроза в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / SHOT

Жители Екатеринбурга вечером 8 августа могли наблюдать необычное природное явление — сухую грозу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Осадков при такой погоде почти не бывает. А возникает сухая гроза при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Как правило, она сопровождается большим количеством ярких молний, из-за которых часто случаются пожары.

Сухая гроза в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

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Юлия Коновалова
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