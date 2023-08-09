Жители Екатеринбурга наблюдали сухую грозу вечером 8 августа
Сухая гроза в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / SHOT
Жители Екатеринбурга вечером 8 августа могли наблюдать необычное природное явление — сухую грозу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Осадков при такой погоде почти не бывает. А возникает сухая гроза при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Как правило, она сопровождается большим количеством ярких молний, из-за которых часто случаются пожары.
Сухая гроза в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT
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