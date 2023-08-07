Жара и заморозки: Составлена карта погодных аномалий в разных частях России

Аномальная жара обрушилась на всю европейскую часть России, а некоторые регионы страны ждут заморозки. О не очень приятных сюрпризах небесной канцелярии сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, сильнейшая жара ударила по южным регионам страны. Столбики термометров в Краснодарском крае, Астраханской области и Калмыкии перешагивают отметку 40 градусов по Цельсию. Похожая ситуация сложилась и в Москве, где температура превышает норму на шесть градусов.

"Из отрицательных значений — это мы выделим Магаданскую область и Чукотку. Там отрицательная аномалия достигает 8–9 градусов. И в Магаданской области, и на Колыме уже первые заморозки", — рассказал метеоролог RT.