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7 августа, 14:23

Жара и заморозки: Составлена карта погодных аномалий в разных частях России

Метеоролог Шувалов описал погодные аномалии на территории России

Аномальная жара обрушилась на всю европейскую часть России, а некоторые регионы страны ждут заморозки. О не очень приятных сюрпризах небесной канцелярии сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, сильнейшая жара ударила по южным регионам страны. Столбики термометров в Краснодарском крае, Астраханской области и Калмыкии перешагивают отметку 40 градусов по Цельсию. Похожая ситуация сложилась и в Москве, где температура превышает норму на шесть градусов.

"Из отрицательных значений — это мы выделим Магаданскую область и Чукотку. Там отрицательная аномалия достигает 8–9 градусов. И в Магаданской области, и на Колыме уже первые заморозки", — рассказал метеоролог RT.

До +43 градусов: Экстремально высокая температура ожидается в десяти регионах России

До +43 градусов: Экстремально высокая температура ожидается в десяти регионах России

Между тем мэрия Сочи предупредила жителей и гостей курорта об аномальной жаре. В администрации подчеркнули, что такая погода сохранится до конца суток 7 августа.

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Charles Chen для Unsplash

Илья Пушкарев
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