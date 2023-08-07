Почти 40: Жителей и туристов экстренно предупредили об аномальной жаре в Сочи

"В соответствии с предупреждением метеорологов, с 10 до 12 часов и до конца суток 7 августа 2023 года на территории Сочи ожидается сильная жара", — уточнили в администрации.

Согласно прогнозу, в понедельник температура воздуха достигнет 36–37 градусов по Цельсию. В связи с этим в городе усилен контроль за пожарной безопасностью. Гражданам посоветовали ограничить пребывание на открытом солнце, воздержаться от употребления алкоголя и купания в водоёмах в нетрезвом виде, а также надевать головные уборы. А вот лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано и вовсе воздержаться от выходов на улицу.