Почти 40: Жителей и туристов экстренно предупредили об аномальной жаре в Сочи
Администрация Сочи предупредила об аномальной жаре на курорте 7 августа
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Аномально жаркая погода на территории Сочи продержится до конца суток 7 августа. Экстренное предупреждение выпустила пресс-служба мэрии города-курорта.
"В соответствии с предупреждением метеорологов, с 10 до 12 часов и до конца суток 7 августа 2023 года на территории Сочи ожидается сильная жара", — уточнили в администрации.
Согласно прогнозу, в понедельник температура воздуха достигнет 36–37 градусов по Цельсию. В связи с этим в городе усилен контроль за пожарной безопасностью. Гражданам посоветовали ограничить пребывание на открытом солнце, воздержаться от употребления алкоголя и купания в водоёмах в нетрезвом виде, а также надевать головные уборы. А вот лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано и вовсе воздержаться от выходов на улицу.
Напомним, что в конце июля пляжи Сочи закрыли для посещения из-за ухудшения погодных условий. Жертвами шторма тогда стали два человека, которые купались в море, несмотря на запрет.