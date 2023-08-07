До +43 градусов: Экстремально высокая температура ожидается в десяти регионах России
Вильфанд: В десяти российских регионах наступит экстремальная жара до +43 градусов
Жителям ряда российских городов в ближайшие дни придётся непросто: их ожидает экстремально высокая температура воздуха — до +40... +43 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Речь идёт о Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и о Ставрополье. В свою очередь, температура до +37 градусов ожидается в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях.
"На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни. В Краснодарском крае прогнозируется +39... +40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Ставрополье — до +40... +42 градусов, в Калмыкии — до +43 градусов", — пообещал Вильфанд.
Высокая температура ожидается и на юге Центрального федерального округа. Так, в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях столбики термометров поднимутся до +36... +37 градусов.
Он также предупредил, что в этих регионах будет высокий ультрафиолетовый индекс. В связи с этим в полуденные часы следует избегать прямого попадания на кожу солнечных лучей, носить солнечные очки, а также одежду с длинным рукавом и головные уборы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье, 6 августа, достигла +31,4 градуса, пик жары пройден. В дальнейшем столбики термометров начнут постепенно опускаться.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв