До +43 градусов: Экстремально высокая температура ожидается в десяти регионах России

Жителям ряда российских городов в ближайшие дни придётся непросто: их ожидает экстремально высокая температура воздуха — до +40... +43 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Речь идёт о Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и о Ставрополье. В свою очередь, температура до +37 градусов ожидается в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях.

"На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни. В Краснодарском крае прогнозируется +39... +40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Ставрополье — до +40... +42 градусов, в Калмыкии — до +43 градусов", — пообещал Вильфанд.

Высокая температура ожидается и на юге Центрального федерального округа. Так, в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях столбики термометров поднимутся до +36... +37 градусов.

Он также предупредил, что в этих регионах будет высокий ультрафиолетовый индекс. В связи с этим в полуденные часы следует избегать прямого попадания на кожу солнечных лучей, носить солнечные очки, а также одежду с длинным рукавом и головные уборы.