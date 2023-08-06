В Турции 40-градусная жара затянется

В Турции 40-градусная жара продержится ещё примерно неделю. По данным A Haber, в некоторых районах температура выше нормы на 7%. А вот на западе и севере страны пройдут дожди.

По словам синоптиков, на этой неделе на побережье Эгейского, Средиземного и Мраморного морей было 40–45 градусов, та же ситуация наблюдается и в Стамбуле, где вдобавок ко всему зафиксирована влажность 70–80%. С середины следующей недели столбики термометров опустятся в центральных районах, но в большинстве регионов снижения температуры даже до 30 градусов следует ожидать не раньше пятницы.

Метеорологи добавили, что на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей в начале августа, как правило, бывает минимум 35–40 градусов. А ветер со скоростью от 30 до 60 километров в час может спровоцировать пожары. Турецкие власти борются с огнём на западе и юго-востоке страны.