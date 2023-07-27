Какие районы Турции охватили пожары и как они скажутся на туризме Огненная стихия в Турции подбирается к крупным курортам, несмотря на то, что власти заявляют, что угрозы туризму нет, эксперты полагают, что эта проблема дополнит копилку трудностей Эрдогана, заставив его пойти на уступки Западу. 26 июля, 22:42 Турция. Вид на лесной пожар. Обложка © ТАСС / Хасанов Арсен

Какая ситуация с пожарами в Турции

Лесные пожары в Турции подобрались к курортной зоне Кемера и Антальи на средиземноморском побережье. 50-градусная жара и гарь от дымящихся лесов лишили туристов запланированного отдыха, дороги перекрыты, а воду пожарные черпают с пляжей. Два российских самолёта-амфибии БЕ-200 уже приступили к тушению огня, вопреки всем ножам в спину России, которые щедро вонзает Анкара год за годом. За штурвалом пилоты МЧС России, которые уже сбросили на очаги возгорания более 800 тонн воды.

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Вторые сутки лесной пожар в окрестностях Антальи выжигает площадь леса почти в 200 гектаров. Однако службы спасения уверяют, что для жилых массивов огонь не несёт опасности.

В отелях отключают электричество для экономии. На кадрах из гостиницы в Кемере туристы наблюдают работу спасателей. Речи об эвакуации не идёт, но дороги перекрыты. Это сделано для того, чтобы не мешать работе специальных служб. Турецкие власти считают, что лесные пожары не угрожают отелям и объектам массового туризма в республике.

Видео © t.me / Повестка дня Турции

— Для Турции это плохая новость, — полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — Так как любые проблемы подстегивают инфляцию. В ситуации, когда нужны деньги на восстановление юго-восточных регионов после землетрясения, терять средства из-за возможного срыва туристического сезона — крайне опасно для турецкого правительства. Эта ситуация может сделать Эрдогана более уязвимым и заставить его пойти на уступки Западу.

В день начала пожаров в Турции подскочила и цена за литр бензина — на 2,04 турецких лиры. Стоимость одного литра бензина (95-й) выросла до 36,06 турецких лир (120,52 рубля). Цена на дизтопливо не изменилась. Если учесть, что накануне президентских выборов в мае бензин стоил 19,81 турецких лиры, то цена возросла почти в два раза, что бьёт по кошельку граждан и бизнеса.

Аналогичная ситуация с возгораниями лесных массивов разворачивается и в Греции, но местные службы не могут справиться с пожарами. Греческие политики уже призывали обратиться за помощью к России. Но Афины пока не торопятся признать поражение и надеются на помощь Европы. Бывший министр обороны страны Панос Камменос в соцсетях призвал обратиться к Москве за российскими самолётами-амфибиями Бе-200. Стоит напомнить, почему Греция не торопится просить у России помощи. В начале спецоперации на Украине Греция поставляла ВСУ вооружение и технику. Также Афины готовы предоставить США порты для переброски солдат и грузов к российским границам.

Какая погода стоит в Турции

В Турции на этой неделе ожидается сильная жара. Самими жаркими днями недели будут среда — в западной и южной частях страны и четверг — в центральных районах с температурой от 40 до 45 градусов, местами — выше.

— Температура воздуха в Мраморном море, Эгейском море и Средиземном море поднимется на 10 градусов выше сезонных норм в среду и достигнет 45 градусов. Внутренняя Анатолия достигнет максимальной температуры в четверг, — говорится в сообщении Главного управления метеорологии Турции, что может стать для туристического сезона ещё одним фактором риска.

Авторы Андрей Лапенков