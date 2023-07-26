Иван, помоги: Почему Греция и Турция повернулись к России, только когда их прижали пожары Греция и Турция, полыхающие в огне, почему-то уверены, что Москва будет делать всё, что они попросят. Они забывают, как поставляют вооружение Украине и поддерживают санкции против России. 25 июля, 22:40 ТАСС / EPA / VASSILIS PSOMAS

Первым делом — самолёты

Союзники ВСУ продолжают просить у России помощи и милости. Напоминает старую песню о главном — о России вспоминают, когда начинаются проблемы. Греция запросила помощь РФ на фоне масштабных пожаров, до этого Афины поставляли ВСУ боевые машины пехоты, ПЗРК, "Стингеры" и снаряды, а также поддерживали антироссийские санкции. Бывший министр обороны страны Панос Камменос в соцсетях призвал "склонить голову", надеясь, что Греции предоставят российские самолёты-амфибии Бе-200.

Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Эксперты обращают внимание на то, что греческие СМИ сообщают: США планируют модернизировать порты Греции для переброски солдат и грузов к российским границам.

На очереди — Турция, где также бушуют смертельные пожары. Кроме того, окончание зерновой сделки, при которой не выполнялись требования России, не даёт покоя Западу. Кремль отказался принять план генсека ООН Антонио Гутерриша по продолжению зерновой сделки, напомнив о невыполнении части договорённостей с Россией.

— После Греции, попросившей пожарные самолёты российского МЧС, аналогичная просьба поступила от Турции, им тоже нужны самолёты для тушения лесных пожаров. Обе эти страны не так давно отметились русофобской политикой: Греция передавала оружие для ВСУ, а Турция нарушила существовавшие договорённости и отпустила обменянных пленных азовцев. Но теперь оказывается, что аналогов российским технологиям нет, справиться со своими проблемами самостоятельно обе эти страны не могут, а Запад в лице ЕС и США также не способен решить эти проблемы. Руководству обеих стран стоит подумать над тем, что продолжение русофобской политики может привести к очень неприятным последствиям. Эрдоган уже неоднократно мог в этом убедиться, — напоминает экономический эксперт Александр Роджерс.

Кто спекулирует на зерновой сделке

После выхода Москвы из зерновой сделки на Россию предсказуемо начали давить, требуя её продления. Все доводы сводятся к голодающим в Африке, обвинения строятся на ложном тезисе сбрасывания бомб на головы третьего мира.

После выхода Москвы из зерновой сделки на РФ предсказуемо начали давить, требуя её продления. Фото © ТАСС / EPA / IGOR TKACHENKO

— Россия перестала обращать внимание на все эти а-ля гуманитарные завывания и перешла на язык чистого прагматизма. Позиции Москвы здесь абсолютно правильные со всех сторон, — считает Геворг Мирзаян. — Но продление произойдёт только тогда, когда Запад начнёт выполнять свои условия сделки. Пока там думают, делать это или нет, Армия РФ уничтожает портовую инфраструктуру Одессы. Что, в общем-то, грозит сделке лишением смысла, потому что корабли, которые будут приходить к черноморским портам, будут загружать или выгружать свои грузы лопатами.

— Москва продолжает с большим уважением относиться к институтам ООН и быть приверженной международному праву и его принципам, в то же время давая понять, что если кто-то не выполняет условия в отношении РФ, то и Россия не будет выполнять свои обязанности в таких сделках, — продолжает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Тенденция западных стран забывать, какие проблемы, провокации и гадости устраивает Запад России, и тут же просить у Москвы помощи свидетельствует об одном.

— Коллективное сознание Запада находится в ложном убеждении, что любой произвол, любое насилие по отношению к России оправданно. Потому что страны Европы и США воспринимают себя как некую высшую расу по отношению к иным народам и культурам, к которым они относятся по известной фашистской модели "недолюдей". Они считают, что имеют право превратить любые суверенные государства в колонии. На это и направлен нынешний конфликт на Украине против России, — комментирует глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

Такое поведение можно назвать классическим криминальным шаблоном, уверен Мендкович. "Постоянно демонстрировать агрессию, силу, убеждённость в своей правоте в надежде на то, что жертва растеряется и подчинится требованиям. По словам эксперта, в данном случае они не могут допустить признания своих ошибок, даже тени сомнения, что Россия обязана оказывать им помощь, несмотря на их участие в агрессии против неё. Так, "Турция в данном случае пытается занимать несколько половинчатую позицию, но на фоне недавнего нарушения сделки с пленными азовцами* просьбы о новой помощи выглядят крайне нелепо".

Нужно ли помогать странам, которые поддерживают Украину, но сейчас столкнулись с пожарами? 0 Нужно помочь, потому что страдают люди, а с политикой разберёмся позже Нет, пусть ищут помощи у НАТО и США Нужно помочь, но делать это прагматично — за деньги

Авторы Елена Стафеева