Новый рекорд — плюс 47 градусов: Сильнейшая за 200 лет жара вызвала лесные пожары в Сицилии

В итальянской Сицилии полыхают мощные пожары, а 24 июля стало в регионе самым знойным днём за минувшие 200 лет. Новый рекорд — плюс 47 градусов, это на два градуса выше предыдущего максимума, сообщили местные издания, ссылаясь на метеорологическую службу.

Лесные пожары в Сицилии. Видео © Тwitter / Gart3_eth, prashantPpande

Из-за засушливой и жаркой погоды регион охватили пожары. Они нанесли ущерб более чем 20 жилым домам, а эвакуировать пришлось уже порядка полутора тысяч человек. Известно о троих погибших. Власти временно закрыли воздушный порт Палермо.