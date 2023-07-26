Новый рекорд — плюс 47 градусов: Сильнейшая за 200 лет жара вызвала лесные пожары в Сицилии
Сицилию из-за жары охватили лесные пожары, эвакуировано полторы тысячи человек
В итальянской Сицилии полыхают мощные пожары, а 24 июля стало в регионе самым знойным днём за минувшие 200 лет. Новый рекорд — плюс 47 градусов, это на два градуса выше предыдущего максимума, сообщили местные издания, ссылаясь на метеорологическую службу.
Лесные пожары в Сицилии. Видео © Тwitter / Gart3_eth, prashantPpande
Из-за засушливой и жаркой погоды регион охватили пожары. Они нанесли ущерб более чем 20 жилым домам, а эвакуировать пришлось уже порядка полутора тысяч человек. Известно о троих погибших. Власти временно закрыли воздушный порт Палермо.
Нельзя сказать, что после рекордно жаркого понедельника в Сицилию пришла прохлада. Сейчас температура там выше плюс 40 градусов. Метеорологи ожидают похолодания до плюс 30 в скором времени, но дождей придётся ждать до начала августа.
Греция тоже страдает от масштабного возгорания лесов. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия пока не получала обращений от страны об оказании помощи в тушении лесных пожаров. Зато в Турцию, где также горят леса, РФ направила самолёты-амфибии Бе-200.
Twitter / Gart3_eth, prashantPpande