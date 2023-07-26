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26 июля, 11:33

Новый рекорд — плюс 47 градусов: Сильнейшая за 200 лет жара вызвала лесные пожары в Сицилии

Сицилию из-за жары охватили лесные пожары, эвакуировано полторы тысячи человек

В итальянской Сицилии полыхают мощные пожары, а 24 июля стало в регионе самым знойным днём за минувшие 200 лет. Новый рекорд — плюс 47 градусов, это на два градуса выше предыдущего максимума, сообщили местные издания, ссылаясь на метеорологическую службу.

Лесные пожары в Сицилии. Видео © Тwitter / Gart3_eth, prashantPpande

Из-за засушливой и жаркой погоды регион охватили пожары. Они нанесли ущерб более чем 20 жилым домам, а эвакуировать пришлось уже порядка полутора тысяч человек. Известно о троих погибших. Власти временно закрыли воздушный порт Палермо.

Нельзя сказать, что после рекордно жаркого понедельника в Сицилию пришла прохлада. Сейчас температура там выше плюс 40 градусов. Метеорологи ожидают похолодания до плюс 30 в скором времени, но дождей придётся ждать до начала августа.

Крушение самолёта-амфибии во время тушения пожара в Греции попало на видео

Крушение самолёта-амфибии во время тушения пожара в Греции попало на видео

Греция тоже страдает от масштабного возгорания лесов. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия пока не получала обращений от страны об оказании помощи в тушении лесных пожаров. Зато в Турцию, где также горят леса, РФ направила самолёты-амфибии Бе-200.

Обложка ©

Twitter / Gart3_eth, prashantPpande

Юрий Лысенко
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