Захарова: Россия не получала обращений Греции насчёт помощи в тушении пожаров
Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на острове Родос в Греции 25 июля 2023 года. Обложка © ТАСС / AP / Petros Giannakouris
Россия пока не получала обращений от Греции об оказании помощи в тушении лесных пожаров. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращений из Афин насчёт помощи не было", — сказала дипломат на брифинге.
При этом она подчеркнула, что Россия искренне сопереживает греческому народу из-за масштабных природных пожаров, и выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа самолёта пожаротушения.
Напомним, Грецию накрыли лесные пожары. Из-за этого власти эвакуировали тысячи отдыхающих на острове Родос. Бывший министр обороны страны Панос Камменос ранее призвал власти повернуться лицом к России и обратиться за помощью в ликвидации ЧС. По его словам, пожары в Греции не потушить без помощи российских самолётов-амфибий Бе-200.