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26 июля, 09:40

Захарова: Россия не получала обращений Греции насчёт помощи в тушении пожаров

<p>Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на острове Родос в Греции 25 июля 2023 года. Обложка © ТАСС / AP / Petros Giannakouris</p>

Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на острове Родос в Греции 25 июля 2023 года. Обложка © ТАСС / AP / Petros Giannakouris

Россия пока не получала обращений от Греции об оказании помощи в тушении лесных пожаров. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обращений из Афин насчёт помощи не было", — сказала дипломат на брифинге.

При этом она подчеркнула, что Россия искренне сопереживает греческому народу из-за масштабных природных пожаров, и выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа самолёта пожаротушения.

Иван, помоги: Почему Греция и Турция повернулись к России, только когда их прижали пожары

Иван, помоги: Почему Греция и Турция повернулись к России, только когда их прижали пожары

Напомним, Грецию накрыли лесные пожары. Из-за этого власти эвакуировали тысячи отдыхающих на острове Родос. Бывший министр обороны страны Панос Камменос ранее призвал власти повернуться лицом к России и обратиться за помощью в ликвидации ЧС. По его словам, пожары в Греции не потушить без помощи российских самолётов-амфибий Бе-200.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Греция

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