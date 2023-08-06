Синоптик сообщил о пройденном пике жары в Москве

Максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье, 6 августа, достигла +31,4 градуса, пик жары пройден. В дальнейшем столбики термометров начнут постепенно опускаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за всё нынешнее лето", — написал синоптик в телеграм-канале.

Эксперт также рассказал о том, где в столичном регионе было жарче всего. По его словам, в Клину, Можайске и Михневе температура воздуха достигла +32,4 градуса.

"Пик жары пройден, уже завтра температура воздуха начнёт постепенно понижаться", — заключил Михаил Леус.