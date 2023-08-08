В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России накроют тропические ливни

Краткие по продолжительности, но приносящие значительное количество осадков тропические ливни накроют Псковскую, Смоленскую, Оренбургскую, Калининградскую, Ленинградскую, Ростовскую области, а также Приморский и Пермский края и Карелию. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Тропические ливни — это очень интенсивные дожди с крупными каплями, когда за короткое время выпадает большое количество осадков. За час — 30 миллиметров. Это считаются ливневые дожди. К ним просто придумали слово "тропические". Такие ливневые дожди ночью 8 августа мы ожидаем в Псковской области, Калининградской, в Смоленской, с грозами, порывами ветра до 15–20 м/с", — поделилась прогнозом специалист Гидрометцентра в беседе с URA.ru.

Синоптик добавила, что с 8 по 10 августа ливни хлынут в Пермском крае, Оренбургской области, в Карелии, Ленинградской области, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Туве, Прибайкалье, Иркутской области, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского региона. А ещё проливных дождей вряд ли избегут Сибирь и Урал. Да и столица не останется сухой: в Москве с 8 августа ожидают непродолжительные дожди с грозами. Москвичи могут надеяться на то, что жара утихнет, а летняя погода останется.

Паршина в заключение предупредила, что юг Приморского края может засыпать осадками: ожидают до трети нормы за месяц. Так сказывается проходящий в отдалении тайфун "Ханун", двигающийся в сторону Кореи, из-за которого в Приморье сообщили о штормовом предупреждении с 10 августа.