В России могут ввести испанскую сиесту во время жары

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил работодателям ввести перерыв в рабочее время для россиян в период сильной жары по примеру испанской сиесты.

"Нам нужно предусмотреть возможность по крайней мере временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной. Например, предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на три-четыре часа работники могут отправиться домой", — приводит его слова NEWS.ru.

Политик указал, что риск инфарктов возрастает именно в условиях летнего зноя, поэтому жара представляет особую опасность прежде всего для пожилых. Более того, он выразил уверенность, что со временем климатические условия будут лишь ухудшаться, а температура расти.

А говоря про работу в южных регионах, где летом бывает особенно жарко, Слуцкий предложил несколько альтернатив. Например, часть сотрудников можно перевести на удалёнку или ввести для них четырёхдневный режим работы, чтобы они успели восстановиться. Более того, благодаря этому разгрузятся и дороги, считает лидер партии.