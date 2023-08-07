Россиянам посоветовали вести образ жизни австралийцев, если жара затянется

В связи с повышением интенсивности ультрафиолетового излучения россиянам стоит переходить на образ жизни, свойственный жителям Австралии. В первую очередь, нужно обратить внимание на гардероб. Такой совет дал заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

"Обычно в Москве и Санкт-Петербурге в это время УФ-индекс находится в пределах нормы, но возможно и его повышение. Это грустное явление, и всё зависит оттого, как долго это продлится. Если несколько дней, то переживать не о чём. Если это затянется, то тут можно говорить о серьёзных рисках для здоровья", — объяснил Ревич в беседе с "Газетой.ru".

По мнению учёного, для защиты от вредного влияния ультрафиолета можно обратиться к опыту стран, для которых эта проблема уже давно актуальна, в частности, Австралии. Там летом УФ-индекс достигает значения 11, а в менее солнечные сезоны — восьми. Австралийцы носят головные уборы, рубашки с длинным рукавом, а также такие штаны и юбки, которые полностью закрывают ноги. Также имеет значение и цвет: белая одежда способна отражать лучи солнца. Поэтому россиянам стоит взять на заметку такие методы борьбы с жарой и ультрафиолетом, чтобы приспособиться к жизни при высоком УФ-индексе.

Узнать актуальный УФ-индекс можно в прогнозе погоды. А также эта информация указывается на профильных сайтах с метеоинформацией на день.