Кондиционер, мороженое и сквозняк: Врач развеяла главные мифы о причинах ангины летом

Врач-терапевт Светлана Куприна оценила вероятность заболеть ангиной летом из-за сквозняка, мороженого или кондиционера. По словам специалиста, перечисленные факторы не могут вызвать болезнь напрямую, так как недуг возникает из-за вирусной или бактериальной инфекции.

Опасность представляет резкая смена температур, которая приводит к повышенному потоотделению и быстрому охлаждению тела, объяснила Куприна в беседе с aif.ru. На этом фоне у человека может ослабнуть иммунитет.

"Но такое воздействие должно быть достаточно экстремальным, чтобы вызвать проблемы у здорового человека", — пояснила Куприна.

Вопреки распространённому мнению, простудиться из-за мороженого невозможно, уверена терапевт. Напротив, десерт помогает снизить боль в горле при ангине и ОРВИ. По словам собеседницы издания, для минимизации риска заболеть в период отпусков следует соблюдать базовые рекомендации. Речь идёт о мытье рук, проветривании помещений и отказе от контакта с больными.