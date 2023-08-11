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11 августа, 10:08

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Синоптик Тишковец: В Москве на следующей неделе будет до 33 градусов жары

Жителей Москвы на следующей неделе ждёт новый виток тропической жары. Воздух в Центральной России будет прогреваться до 33 градусов, но продержится такая погода недолго — всего пару дней. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в начале следующей недели в Центральной России будут хмурые, дождливые, но тёплые дни. Затем последуют перемены в погоде.

"К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут плюс 30 – плюс 33, что на десять градусов выше климатической нормы", рассказал Тишковец РИА "Новости".

По его словам, это будет почти рекорд. Для 17 августа он составляет 33,5 градуса и держится с 1954 года. Правда, этот зной уже к выходным отступит.

Названы города России с самой тёплой и холодной погодой в выходные

Названы города России с самой тёплой и холодной погодой в выходные

Напомним, жара накрывала Москву на несколько дней в начале августа, это был самый жаркий период в столице этим летом.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев
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