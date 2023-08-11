Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Синоптик Тишковец: В Москве на следующей неделе будет до 33 градусов жары
Жителей Москвы на следующей неделе ждёт новый виток тропической жары. Воздух в Центральной России будет прогреваться до 33 градусов, но продержится такая погода недолго — всего пару дней. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в начале следующей недели в Центральной России будут хмурые, дождливые, но тёплые дни. Затем последуют перемены в погоде.
"К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут плюс 30 – плюс 33, что на десять градусов выше климатической нормы", — рассказал Тишковец РИА "Новости".
По его словам, это будет почти рекорд. Для 17 августа он составляет 33,5 градуса и держится с 1954 года. Правда, этот зной уже к выходным отступит.
Напомним, жара накрывала Москву на несколько дней в начале августа, это был самый жаркий период в столице этим летом.
Агентство "Москва" / Александр Авилов