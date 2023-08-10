Забудьте про ледяную воду: Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру напитков в жару

Летом у многих людей снижается аппетит, а вот жажда, наоборот, становится сильнее, и утолить её хочется холодными напитками. Все уже знают, что от газировки и кофе в жару лучше отказаться. А каким напиткам лучше отдать предпочтение, Лайфу рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"В жару практически у всех людей повышается потоотделение — это абсолютно естественный процесс, при помощи которого организм охлаждается. При этом с потом теряется большое количество жидкости. Если её запас не восполнить вовремя, может развиться обезвоживание — опасное состояние, которое негативно влияет на работу всех органов, особенно сердца и сосудов", — рассказала собеседница Лайфа.

Лучшие напитки для утоления жажды в жару

Это чай, домашние компоты, морсы и чистая негазированная вода. При этом они не должны быть ледяными: если на улице, например, +30 °C, а вода ледяная, то слизистым оболочкам горла придётся испытать слишком резкий температурный перепад, который может привести к болезни, чаще всего к фарингиту — воспалению задней стенки глотки, ларингиту — воспалению гортани.

"Оптимальная температура напитка должна быть около 18–20 °C. Пить его нужно понемногу, через каждые 45–50 минут", — предупреждает врач.

Если говорить о чае, то самый полезный в жару — свежезаваренный зелёный, фруктовый чай и каркаде. Чтобы усилить освежающий эффект, в него можно добавить листья мяты, лимонную или апельсиновую цедру. А вот от промышленных чаёв Кашух советует отказаться — как правило, они содержат много сахара, красителей, консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса.