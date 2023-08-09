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9 августа, 15:04

Вздремнём после обеда: Сиеста оказалась способом "акклиматизации" к жаре

The Lancet: Послеобеденный сон помогает организму приспособиться к жаре

Группа учёных из Австралийского национального университета установила, что послеобеденный сон помогает лучше переносить жару. Своими выводами специалисты поделились в журнале The Lancet: Planetary Health.

По результатам исследования было установлено, что сиеста помогает организму человека физиологически адаптироваться к более высокой температуре, но здесь нужна привычка: на подобную акклиматизацию требуется около 15 дней. Как пишет "Газета.ru", во время послеобеденного сна тело, измотанное зноем, восстанавливает силы, а работа жизненно важных систем организма стабилизируется.

В России могут ввести испанскую сиесту во время жары

В России могут ввести испанскую сиесту во время жары

Ранее Лайф писал, что россиянам посоветовали вести образ жизни австралийцев, если жара затянется. Летом на материке, который омывается Индийским и Тихим океанами, УФ-индекс достигает значения 11, а в менее солнечные сезоны — 8. И здесь на себя обращает внимание гардероб австралийцев: в такую знойную погоду они носят головные уборы, рубашки с длинным рукавом, а также такие штаны и юбки, которые полностью закрывают ноги. Нам тоже рекомендуют присмотреться к такой системе.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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