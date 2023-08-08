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8 августа, 10:06

Психиатр раскрыл неочевидные причины летней депрессии и назвал её отличия от зимней

Психиатр Розенталь: Жара, влажность и пыльца могут вызвать летнюю депрессию

В летний период может возникнуть сезонная депрессия из-за жары, высокой влажности и аллергии на пыльцу, которые крайне негативно воздействуют на психику человека. Об этом рассказал психиатр Норман Розенталь в беседе с американской газетой The Washington Post.

"Летние и зимние сезонные аффективные расстройства характеризуются подавленностью, плохим настроением и снижением чувства удовольствия", — пояснил эксперт.

Если в случае зимней депрессии люди, как правило, больше спят, много едят и чувствуют вялость, то в период летнего зноя, наоборот, аппетит снижается, и пропадает чувство голода, однако нередко людей начинает беспокоить бессонница. Кроме того, в этот период люди более деятельные и намного чаще совершают действия, которые идут им во вред. Зимой же у страдающих депрессией на это просто нет сил.

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Ранее Лайф рассказывал, в чём состоит главная опасность депрессии. Она представляет собой целый комплекс тяжёлых психических состояний, однако сама по себе не ведёт к смерти. Несмотря на это, нередко у человек появляются суицидальные мысли и даже навязчивые идеи.

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Shutterstock

Николь Вербер
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