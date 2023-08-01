Эксперт объяснила, в чём опасность депрессии, которая сама по себе несмертельна

Депрессия представляет собой целый комплекc тяжёлых психических состояний, но сама по себе не ведёт к смерти, хотя страдающий этим недугом человек может задумываться о том, чтобы свести счёты с жизнью из-за потери интереса к ней. Об этом сообщила психолог Марина Гладышева.

"От депрессии как таковой умереть невозможно, депрессия — это набор достаточно тяжёлых состояний. Но состояния сами по себе к летальному исходу не ведут. Они влияют на наше самоощущение, мысли и действия. Если состояние уже затянувшейся депрессии с угнетённым состоянием, потерей интереса к жизни, то человека могут посещать суицидальные мысли", — объяснила психолог в беседе с NEWS.ru.

Гладышева отметила, что, когда организм сильно угнетён, в нём запускаются психосоматические процессы, на фоне которых могут появляться и развиваться другие болезни. Кроме того, депрессия способна привести в действие внутренние механизмы, которые усугубляют плохое состояние, вызванное недугом, а ещё страдающие от неё люди могут намеренно принимать вредные для организма вещества.