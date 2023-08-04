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Опубликовано 4 августа 2023, 09:59
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7 вещей из СССР, которые для нас — история, а для молодёжи — инопланетные технологии

Оглавление
Что такое слайдоскоп
Советская точилка для бритвенных лезвий
Монетница СССР
Советский фильмоскоп
Форма для выпечки СССР
Рефлектор Минина, также известный как синяя лампа
Советские венчики

Прогресс идёт намного быстрее, чем кажется. Вещи, которые норма для наших детей, для нас — странные, непонятные ноу-хау. Удивительно, но это работает и в обратную сторону. Собрали 7 штук из СССР, предназначение которых поймём только мы. Проверьте себя!

Сейчас у молодёжи куча гаджетов, в которых мы не особо разбираемся. С этим нужно смириться, но ведь и в нашей молодости было множество вещей, в которых современные дети ни за что не разберутся! Вот несколько самых простых примеров.

Что такое слайдоскоп

Слайдоскоп из СССР для современных детей настоящая загадка. Фото © Avito.ru

Слайдоскоп из СССР для современных детей настоящая загадка. Фото © Avito.ru

Это было автономное устройство, которое использовали для демонстрации диапозитивов. Чтобы увидеть изображение, нужно было посмотреть в "глазок", а до этого самостоятельно поставить внутрь любой кадр. Часто они были в виде игрушек: домиков, крошечных телевизоров, водолазов.

Советская точилка для бритвенных лезвий

Какие вещицы из советского прошлого современным детям кажутся странными? Фото © Avito.ru

Какие вещицы из советского прошлого современным детям кажутся странными? Фото © Avito.ru

В СССР никаких одноразовых бритв не было! И даже лезвия приходилось точить. Делали это безопасно и даже в какой-то степени элегантно. В устройство на штырьки устанавливали лезвие, закрывали футляр и тянули нитку туда-сюда. Так запускался в действие механизм, который крутил остриё по "расчёске" с пастой ГОИ.

Монетница СССР

7 предметов из СССР, о предназначении которых дети сегодня не догадаются. Фото © Avito.ru

7 предметов из СССР, о предназначении которых дети сегодня не догадаются. Фото © Avito.ru

Специальное устройство, которое во второй половине прошлого века использовали для хранения и, скорее, организации мелочи. В металлическом или пластиковом блоке было несколько гнёзд разного размера с пружинами — под все номиналы. Удобство заключалось в том, что, когда достаёшь верхнюю монету, вся стопка мелочи поднимается — расплачиваться в магазине было одно удовольствие.

Советский фильмоскоп

Странные предметы из Советского Союза, о назначении которых самим не догадаться. Фото © Avito.ru

Странные предметы из Советского Союза, о назначении которых самим не догадаться. Фото © Avito.ru

Этот чудной гаджет нужен был для просмотра рулонных диафильмов — своеобразные слайд-шоу с титрами. На них были переложенные под формат советские мультики, а также учебные материалы как для детей, так и для взрослых.

Форма для выпечки СССР

Удивительные на вид предметы из СССР, что были раньше в каждом доме. Но для чего? Фото © Avito.ru

Удивительные на вид предметы из СССР, что были раньше в каждом доме. Но для чего? Фото © Avito.ru

Проведите эксперимент — покажите современникам фотографию выше. Интересно, смогут ли они хотя бы понять, что это такое. Вряд ли. А вот советский человек с ходу скажет, что это за формы и для чего они нужны. Даже спустя десятилетия невозможно забыть вкус тех самых орешков со сгущёнкой, приготовленных дома…

Рефлектор Минина, также известный как синяя лампа

Зачем в домах СССР ставили лампы с синим цветом? Фото © Avito.ru

Зачем в домах СССР ставили лампы с синим цветом? Фото © Avito.ru

Синяя лампа — прибор медицинский, предназначенный для проведения физиотерапевтических процедур. Её использовали в случаях, когда нужно применять сухое тепло. Она облегчала состояние при простуде, болях в мышцах и помогала в лечении воспалительных асептических заболеваний — например если вы заболели после сквозняка.

Советские венчики

Как раньше выглядели предметы советского обихода. Фото © Avito.ru

Как раньше выглядели предметы советского обихода. Фото © Avito.ru

В СССР даже венчики для взбивания выглядели по-другому. Железные спирали разной формы на основании вряд ли помогут современным детям с готовкой, а вот советские хозяйки и хозяева ими активно пользовались.

Как же быстро летит время! То, что казалось совсем недавно самым обычным, сегодня выглядит диковинным и даже инопланетным. Простые вещи, которые были нашей повседневностью, уже стали объектами коллекционирования. Но, несмотря на это, мы не можем забыть о наследии, которое формировалось многие десятилетия.

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе и Гиви Киквадзе, © Avito.ru

Сергей Трофимов
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