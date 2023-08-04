7 вещей из СССР, которые для нас — история, а для молодёжи — инопланетные технологии

Сейчас у молодёжи куча гаджетов, в которых мы не особо разбираемся. С этим нужно смириться, но ведь и в нашей молодости было множество вещей, в которых современные дети ни за что не разберутся! Вот несколько самых простых примеров.

Что такое слайдоскоп

Слайдоскоп из СССР для современных детей настоящая загадка. Фото © Avito.ru

Это было автономное устройство, которое использовали для демонстрации диапозитивов. Чтобы увидеть изображение, нужно было посмотреть в "глазок", а до этого самостоятельно поставить внутрь любой кадр. Часто они были в виде игрушек: домиков, крошечных телевизоров, водолазов.

Советская точилка для бритвенных лезвий

Какие вещицы из советского прошлого современным детям кажутся странными? Фото © Avito.ru

В СССР никаких одноразовых бритв не было! И даже лезвия приходилось точить. Делали это безопасно и даже в какой-то степени элегантно. В устройство на штырьки устанавливали лезвие, закрывали футляр и тянули нитку туда-сюда. Так запускался в действие механизм, который крутил остриё по "расчёске" с пастой ГОИ.

Монетница СССР

7 предметов из СССР, о предназначении которых дети сегодня не догадаются. Фото © Avito.ru

Специальное устройство, которое во второй половине прошлого века использовали для хранения и, скорее, организации мелочи. В металлическом или пластиковом блоке было несколько гнёзд разного размера с пружинами — под все номиналы. Удобство заключалось в том, что, когда достаёшь верхнюю монету, вся стопка мелочи поднимается — расплачиваться в магазине было одно удовольствие.

Советский фильмоскоп

Странные предметы из Советского Союза, о назначении которых самим не догадаться. Фото © Avito.ru

Этот чудной гаджет нужен был для просмотра рулонных диафильмов — своеобразные слайд-шоу с титрами. На них были переложенные под формат советские мультики, а также учебные материалы как для детей, так и для взрослых.

Форма для выпечки СССР

Удивительные на вид предметы из СССР, что были раньше в каждом доме. Но для чего? Фото © Avito.ru

Проведите эксперимент — покажите современникам фотографию выше. Интересно, смогут ли они хотя бы понять, что это такое. Вряд ли. А вот советский человек с ходу скажет, что это за формы и для чего они нужны. Даже спустя десятилетия невозможно забыть вкус тех самых орешков со сгущёнкой, приготовленных дома…

Рефлектор Минина, также известный как синяя лампа

Зачем в домах СССР ставили лампы с синим цветом? Фото © Avito.ru

Синяя лампа — прибор медицинский, предназначенный для проведения физиотерапевтических процедур. Её использовали в случаях, когда нужно применять сухое тепло. Она облегчала состояние при простуде, болях в мышцах и помогала в лечении воспалительных асептических заболеваний — например если вы заболели после сквозняка.

Советские венчики

Как раньше выглядели предметы советского обихода. Фото © Avito.ru

В СССР даже венчики для взбивания выглядели по-другому. Железные спирали разной формы на основании вряд ли помогут современным детям с готовкой, а вот советские хозяйки и хозяева ими активно пользовались.