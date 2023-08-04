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4 августа, 09:08

Умерла жена Раймонда Паулса

Умерла супруга композитора Раймонда Паулса Лана

<p>Лана Паула. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов</p>

Лана Паула. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов

Супруга композитора и народного артиста СССР Раймонда Паулса Лана (в прошлом Светлана Епифанцева) умерла. Об этом сообщила их внучка Анна-Мария Паула.

"Моя бабушка ушла сегодня. Она была самым лучшим человеком, которого я знала", — приводит её слова Starhit.

Лана Паула в 2022 году перенесла операцию на ноге, после хирургического вмешательства у неё появились проблемы с передвижением. Композитор ранее рассказывал, что проблемы с ногой продолжали мучить его жену, а врачи выписывали много лекарств.

31 августа Раймонд и Лана должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы. Они познакомились в 1959 году в Одессе, где маэстро выступал в составе Рижского эстрадного оркестра. А Светлана Епифанцева тогда работала экскурсоводом.

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Ранее Раймонд Паулс заявил о превращении Латвии в "глухую провинцию" после потери России. Маэстро выразил уверенность в том, что ментально российская культура стране ближе западной.

Светлана Оперук
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