Умерла жена Раймонда Паулса

Супруга композитора и народного артиста СССР Раймонда Паулса Лана (в прошлом Светлана Епифанцева) умерла. Об этом сообщила их внучка Анна-Мария Паула.

"Моя бабушка ушла сегодня. Она была самым лучшим человеком, которого я знала", — приводит её слова Starhit.

Лана Паула в 2022 году перенесла операцию на ноге, после хирургического вмешательства у неё появились проблемы с передвижением. Композитор ранее рассказывал, что проблемы с ногой продолжали мучить его жену, а врачи выписывали много лекарств.

31 августа Раймонд и Лана должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы. Они познакомились в 1959 году в Одессе, где маэстро выступал в составе Рижского эстрадного оркестра. А Светлана Епифанцева тогда работала экскурсоводом.