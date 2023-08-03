"Это всё не для меня": Паулс бойкотировал фестиваль Вайкуле, с которого Сердючка изгнала Лободу
Паулс не пришёл на фестиваль Вайкуле, так как ему это не интересно
Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс. Обложка © ТАСС / Замир Усманов
Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс отказался посетить музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, организованный певицей Лаймой Вайкуле в июле, потому что подобные мероприятия не представляют для него интереса.
"Я в последние годы у неё на фестивале не был. Это всё не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу", — сказал он изданию "Абзац".
Маэстро пояснил, что исполнительница с головой ушла в поп-культуру Запада, а это выбивается из круга его интересов. Сейчас у Паулса другие приоритеты, тогда как эстрадный жанр остался в прошлом. "Я хочу играть то, что мне нравится", — заключил композитор.
Напомним, фестиваль "Рандеву" прошёл в Юрмале с 26 по 30 июля. Туда были приглашены артисты с Украины, из Латвии и сбежавшие из России певцы. В частности, ожидалась Алла Пугачёва. Исполнительница за месяц приехала с семьёй из Израиля в Латвию и поселилась на съёмной вилле "Марта" в Юрмале. Сначала говорилось, что здоровье не позволит ей прийти на фестиваль, однако позже Пугачёву заметили с Вайкуле. А вот Лободу из списка гостей вычеркнули по требованию Верки Сердючки (он же Андрей Данилко).