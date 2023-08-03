"Это всё не для меня": Паулс бойкотировал фестиваль Вайкуле, с которого Сердючка изгнала Лободу

Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс отказался посетить музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, организованный певицей Лаймой Вайкуле в июле, потому что подобные мероприятия не представляют для него интереса.

"Я в последние годы у неё на фестивале не был. Это всё не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу", — сказал он изданию "Абзац".

Маэстро пояснил, что исполнительница с головой ушла в поп-культуру Запада, а это выбивается из круга его интересов. Сейчас у Паулса другие приоритеты, тогда как эстрадный жанр остался в прошлом. "Я хочу играть то, что мне нравится", — заключил композитор.