"Только не с Лободой!" Сердючка устроила истерику на фестивале в Юрмале, где собирали деньги для ВСУ
Артист Данилко отказался бы выступать на фестивале Вайкуле в Юрмале, будь там Лобода
На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где собирали деньги для ВСУ, произошёл скандал с участием Верки Сердючки. Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу гламурной проводницы, отказался выступать на одной сцене со своей соотечественницей Светланой Лободой.
Как пишет телеграм-канал "Неопра, блин", свою ненависть к Лободе Сердючка демонстрирует уже не в первый раз. В прошлом году она назвала слёзы певицы в соцсетях фальшивыми и почти в каждом интервью старается упрекнуть артистку в неискренности. Интересно, что к другим украинским артистам, которые до недавнего времени жили и выступали в России, у Сердючки, похоже, претензий нет. Не смутили её ни отказавшаяся от русской фамилии Вера Брежнева, ни Макс Барских, который на своих концертах спокойно поёт "Туманы" на русском языке.
Отметим, что организаторы Laima RendezVous Jūrmala пошли Сердючке навстречу и в итоге отозвали приглашение у Лободы. Русофобы и иноагенты, которыми был переполнен зал, имели удовольствие видеть, как артист в женской одежде скачет по сцене и выкрикивает "Раша, гудбай" из своего старого скандального хита с Евровидения.
Ранее Лайф рассказывал, как Сердючка устроила антироссийскую вакханалию на концерте в Италии. А российские общественники обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой навсегда запретить въезд в Россию для украинского артиста Андрея Данилко. Они обвинили исполнителя в экстремизме из-за последнего выступления в Польше, во время которого Сердючка со сцены пожелала смерти представителям российской власти.
ТАСС / Сергей Фадеичев, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев