"Только не с Лободой!" Сердючка устроила истерику на фестивале в Юрмале, где собирали деньги для ВСУ

На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где собирали деньги для ВСУ, произошёл скандал с участием Верки Сердючки. Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу гламурной проводницы, отказался выступать на одной сцене со своей соотечественницей Светланой Лободой.

Как пишет телеграм-канал "Неопра, блин", свою ненависть к Лободе Сердючка демонстрирует уже не в первый раз. В прошлом году она назвала слёзы певицы в соцсетях фальшивыми и почти в каждом интервью старается упрекнуть артистку в неискренности. Интересно, что к другим украинским артистам, которые до недавнего времени жили и выступали в России, у Сердючки, похоже, претензий нет. Не смутили её ни отказавшаяся от русской фамилии Вера Брежнева, ни Макс Барских, который на своих концертах спокойно поёт "Туманы" на русском языке.

Отметим, что организаторы Laima RendezVous Jūrmala пошли Сердючке навстречу и в итоге отозвали приглашение у Лободы. Русофобы и иноагенты, которыми был переполнен зал, имели удовольствие видеть, как артист в женской одежде скачет по сцене и выкрикивает "Раша, гудбай" из своего старого скандального хита с Евровидения.